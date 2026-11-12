Спират приложенията „Максим“, „TUDA“ и „TAXSEE“

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Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" предприе официални действия за премахването на мобилните приложения „Максим", „TUDA" и „TAXSEE", чрез които се предлагат нерегламентирани превози. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Мерките са предприети, след като Административният съд в София-град уважи искането на държавния орган за забрана на нерегламентираните превози. То е внесено по реда на чл. 106б от Закона за автомобилните превози.

Съдът е постановил премахване на съдържанието на приложенията, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани чрез официалните магазини Google Play и App Store.

В изпълнение на съдебното решение Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" е изпратила документа до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите. Институциите трябва да предприемат действия в рамките на своите правомощия.

В резултат на това ГДБОП е уведомила официално Google Play и App Store за необходимостта от премахване на трите приложения.