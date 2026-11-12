Министър Пулев за търговските вериги: Дори да има отлив, този вакуум бързо ще бъде запълнен

Пазарът на модерната търговия е достатъчно доходоносен и ликвиден и дори да има отлив, този вакуум ще бъде бързо запълнен от конкуренцията. Това коментира вицепремиерът Александър Пулев по повод думите на шефа на "Кауфланд България" Михаил Петров от по-рано днес, че при евентуален фалит на веригата сгромолясването на КТБ ще ни се стори като пролетен бриз.

Пулев го посъветва, преди да заплашва, да види статистиката, според която има 100% ръст на чуждестранните инвестиции. Така че вицепремиерът бил спокоен.

"Този тон е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, институции и независими регулатори. Ние няма да се огънем", категоричен беше Пулев.