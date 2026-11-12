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Във фокуса са слайс версиите на шпековите колбаси „Златна резерва“ и „Деликатесен“, както и „Старец“

„Традиция във вкуса. Съвършенство в детайла“ – с тези думи посрещат посетителите на щанда на „Орехите“ на „Месомания 2026“. Най-голямото изложение за хранителни продукти в България продължава до 14 ноември в столичния Интер експо център.

„Орехите“ участват с пълното си портфолио от сурово-сушени месни продукти. Във фокуса на вниманието е специалната селекция от слайсирани месни деликатеси, съчетаваща характерен вкус, традиции, качество и модерна премиум визия – „Шпек Златна Резерва“, „Шпек Деликатесен“ и „Старец“. „Създадени са за ценителите на добрия вкус – подходящ избор както за специални поводи и споделени моменти, така и за ежедневни кулинарни удоволствия“, споделят от екипа на „Орехите“.

Продуктите са с нова опаковка със защитна атмосфера, която гарантира запазване на високото качество, а фино нарязаните парчета осигуряват удобство при сервиране и консумация във всеки момент.

Сертификатът от TÜV NORD е допълнителна гаранция за качество, на което потребителите разчитат.

В рамките на тазгодишното 33-то издание на „Месомания“ участват 95 компании, които представят български месни продукти, нови вкусове, модерно производствено оборудване и иновативни технологии. Организатор е Асоциацията на месопреработвателите в България с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.