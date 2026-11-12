След последния случай в Благоевград КРС предупреждава: забранено е ползване на заглушители

Жена смятала, че следят телефона ѝ, заглушила квартала си

Ще се настоява за законова забрана на продажбата им

Използването на заглушители за граждански цели от частни лица е забранено. За това предупреждават от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по повод зачестилите случаи на регистрирани радиосмущения, причинени от съоръжения, работещи в радиочестотни ленти на законни ползватели и блокиращи нормалната им работа.

Заглушителите са устройства, предназначени да блокират или нарушават работата на други радиосъоръжения чрез излъчване на радиосигнали. Използването им създава вредни радиосмущения и може да възпрепятства нормалното функциониране на мобилните и други електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Последният засечен случай е от 28 октомври в Благоевград, казват от КРС. В местен сайт се съобщава, че е задържана 45-годишна жена, в чийто апартамент са открити и иззети антени и скъпи устройства, чиято единствена цел е блокирането на радиочестотния спектър. Пред разследващите жената дала любопитно обяснение – заявила, че има здравословни проблеми и е прибегнала до заглушителите, защото била убедена, че мобилният ѝ телефон се използва за подслушване и незаконно следене.

Най-нашумелият през 2026 г. е случаят в Драгалевци, когато в продължение на три дни е бил смущаван GPS сигналът в София, включително този на излитащи и кацащи самолети на летището, откъдето дойде и сигналът.

Освен това по морето редовно се наблюдават радиосмущения, но те са от друго естество – вероятно са свързани с войната отвъд Черно море.

В съобщението на регулатора се казва, че КРС последователно отстоява позицията си против използването на подобни устройства, които не отговарят на приложимите изисквания за радиосъоръженията и могат да нарушат предоставянето на електронни съобщителни услуги. Комисията осъществява непрекъснат контрол относно използването им.

Комисията призовава гражданите и организациите да спазват действащите изисквания в България и да не използват устройства, предназначени за заглушаване на радиосигнали.

Комисията за регулиране на съобщенията има дългогодишна официална позиция против използването на заглушители на територията на страната, тъй като европейската регулаторна рамка строго забранява пускането им на пазара, тестването и експлоатацията им от частни лица. Използването на заглушители на територията на страната е незаконно и съгласно Закона за електронните съобщения се носи административнонаказателна отговорност.

От регулатора неофициално коментират, че у нас е забранено ползването на заглушители, но не и продажбата им. Ще настояват за промени в закона, които да забранят търговията с тях.