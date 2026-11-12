Владислав Панев: Бюджетът може да доведе до рецесия и обедняване

"Напълно възможно е бюджетът да доведе до рецесия и обедняване", заяви в "Лице в лице" по bTV Владислав Панев от "Демократична България".

Той сравни икономическия растеж с работа на два двигателя - потреблението и инвестициите. По думите му първият е бил "пренатоварен", защото увеличението на заплатите в държавния сектор е изпреварило ръста на производителността на труда. Вторият обаче останал "в студен резерв".

Според Панев спадът на индустриалното производство след 2022 г. показва необходимостта от подкрепа за частния сектор и инвестициите. Вместо това новият бюджет предвижда допълнителна данъчна тежест от около 2 млрд. евро, посочи той.

"Общо взето, се връща философията на чорбаджиите изедници", коментира Панев. Той разкритикува разширяването на обхвата на данъка върху свръхпечалбите спрямо първоначалните намерения. Според него властите трябва да избягват допълнително облагане на компании, от които се очакват инвестиции и принос за икономическия растеж.

Панев постави и въпроса защо енергетиката остава извън обхвата на налога: "В момента печалбата от дизеловото гориво е значителна. "Лукойл" прави свръхпечалба, но не е включен в данъка".

Депутатът коментира и случая със затворения супермаркет във Видин след проверка на Българската агенция по безопасност на храните. Той припомни предупрежденията си от пролетта за риск от използване на контролните институции за натиск върху бизнеса.

"Дава се бухалка в ръцете на КЗП и КЗК. Атакуват се тези, които може би нямат достатъчно контакти с властта", смята Панев.

Според него международната обстановка допълнително увеличава рисковете пред българската икономика: "Виждаме перфектна буря, която се заформя", каза той, като посочи войните, напрежението в Черно море, повишаването на лихвите и дълговите и политическите рискове във Франция.

"Когато икономика като френската се закашля, идва пневмония", коментира още Панев. И предупреди и за ограничените възможности на държавните енергийни дружества да посрещнат нови кризи при покачващи се цени на петрола и газа. Панев определи състоянието на "Булгаргаз" като "технически фалит" и посочи вземания от "Топлофикация София" за около 1 млрд. евро, които според него са несъбираеми.

Депутатът свърза финансовите затруднения и с разходите по договора с "Боташ". По думите му енергийните компании остават без достатъчно ресурс за реакция при бъдещи кризи. "Правителството харчи като луд с картечница", каза още той.

Панев настоя за по-смели промени в администрацията и посочи 35% ръст на разходите за издръжката ѝ, който определи като "чудовищен". Според него инвестициите в изкуствен интелект могат да подобрят работата на институциите и да създадат възможности за съкращения.

Панев даде за пример големите корпорации, които намаляват работни места при въвеждането на новите технологии. Той предупреди, че евентуална рецесия ще увеличи безработицата и ще постави допълнителен натиск върху бюджета.

"Дефицитът къде ще отиде, ако не сме взели мерки отсега?", попита той.

Според него могат да бъдат намалени и субсидиите за държавни компании, които са в състояние да работят без тях. Постоянното разчитане на бюджетна подкрепа отслабва стимула им да се реформират, смята депутатът.

"Реформата стана малко мръсна дума или клише. Бюджетът трябва да се реформира. Ще представим предложения, които ще намалят дефицита под 3% и ще подобрят работата на администрацията", заяви Панев.

За инфлацията през 2027 г. той се въздържа от по-ясна прогноза. По думите му тя може да се окаже по-висока, но част от ефектите на предишни решения вече са се проявили. "Ако има успокоение в Близкия изток, има вариант цените на петрола, които са в основата на инфлацията, да се понижат и тя да намалее", обясни той.