Тристранката пусна "големия бюджет", но с резерви

Няколко часа дебати отделиха социалните партньори за „големия бюджет". Финансовият министър Гълъб Донев го определи като бюджет на отговорността, а целта му била да консолидира разходите, без да ограничава икономическия ръст.

Три се оказаха най-спорните мерки в него: 10% оптимизация на персонала, държавните служители да си плащат осигуровките, облагането на свръхпечалбите с 33% данък по механизъм, който в бюджетна комисия бе обещано да се преразгледа.

"Бюджет 2027 е бюджет на отговорността. Той отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси и с натрупаните дисбаланси. Мерките, които предлагаме, са съобразени с реалните възможности за консолидация през 2027 година и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики", заяви министър Донев по време на заседанието.

Освен спорните три мерки работодателите обявиха, че дефицитът може да се свие по-бързо от заложеното в проектобюджета. Той е изчислен при недостиг в хазната от 3,5 на сто или 4,9 милиарда евро.

Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата остро разкритикува и еднократния данък "свръхпечалба", който ще бъде наложен в няколко сектора: "Това е непазарна мярка. В страна, в която сме признати за пазарна икономика, не бива да се прилагат такива мерки".

От КТ "Подкрепа" пък обвини управляващите затова, че "в този бюджет има индикации за промяна в политиките, които ще води изпълнителната власт, но не създава условия и не помага за преодоляване на неравенствата и за намаляване на работещите бедни".

"Бюджет 2027 е бюджет на отговорността. Той отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси и с натрупаните дисбаланси. Мерките, които предлагаме, са съобразени с реалните възможности за консолидация през 2027 година и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики", заяви министър Донев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.