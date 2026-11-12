Глоба до 2000 евро, ако продаваме домашна ракия

Облагат мощните коли с акциз, сумата може да стигне до 6000 евро

Търговията и съхранението на домашна ракия в заведения, хотели, офиси ще струват на нарушителите глоба до 2000 евро. Това предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове, приети на първо четене от парламента в четвъртък.

При първо нарушение санкцията ще бъде в размер на двойния дължим акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно - минималният размер се увеличава на 2000 евро.

Подаряването на домашна ракия между хора също попадаше сред нарушенията, но след остра критика от страна на обществото, а и от опозицията този текст отпадна.

Всяко домакинство може да произведе до 30 литра ракия, без да плаща акциз за това, приеха още депутатите.

“Например дядо, ако занесе на сватбата на внука си ракия, а сватбата е в ресторанта, а не вкъщи, това автоматично попада под ударите на закона”, възмути се Асен Василев от приетите текстове. Те посегнаха на ракията на хората, ядоса се и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Мощните коли над 250 kW, или 340 конски сили, да се облагат с акциз, гласят други промени в закона.

Размерът се определя в зависимост от конкретната мощността на двигателя. Стъпките на акцизната ставка са четири: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро, за тези с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро, за колите с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро. А за тези над 500 kW - 6000 евро.

Предлаганата мярка е мотивирана от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи и няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобилите със специален режим на движение, се посочва в законопроекта.

При определяне на данъчната основа за облагане с акциз на хибридните електрически превозни средства ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW, посочена в ЕО сертификата за съответствие или друг приложим официален документ.

С изменения в Закона за добавената стойност пък се предвижда поетапно увеличаване на прага за регистрация по ДДС през следващите три години.

Промените предвиждат прагът да бъде повишен до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Освен това фирми и физически лица, които продават новопостроени сгради или урегулирани поземлени имоти, ще трябва да се регистрират по ДДС още преди да извършат първата си продажба.

По време на дебатите от опозицията изразиха мнение, че не одобряват прага от 60 хиляди евро и между двете четения ще направят предложение да се вдигне до максималния - 85 хиляди. Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обаче обясни, че намеренията на правителството са били прагът да се вдигне до 75 000 евро още догодина, но Европейската комисия е препоръчала да не се прави с оглед на процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България.