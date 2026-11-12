„Главболгарстрой“ на COP31: Публично-частните партньорства като основа за бъдещето на енергийния сектор и инвестиции

„Главболгарстрой“ се включи в 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP31), която се провежда в Турция. Участие в нея вземат държавни и правителствени лидери (със съответните национални делегации), представители на бизнеса, индустрията и академичните среди от над 190 държави. Сред фокуса на разговорите са бъдещето на глобалната енергетика и климатичните политики.

В центъра на дискусия на българския павилион през изминалите дни бе ролята на публично-частните партньорства за реализирането на стратегически енергийни проекти. В специален панела, разглеждащ темата, участие взеха Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“; Георги Добрев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“; Кирил Равначки, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Проектът за изграждане на малки модулни реактори в България бе даден за пример за потенциала на публично-частните партньорства в енергетиката. На фона на ускорената дигитализация, навлизането на изкуствения интелект и увеличаващото се потребление на електроенергия при домакинствата, председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов подчерта нарастващата необходимост от надеждни мощности за базово електропроизводство.

По думите му частният сектор може да допринесе съществено за ускоряването на стратегическите енергийни инвестиции със своята финансова и оперативна гъвкавост, възможността за бърза мобилизация на ресурси и експертиза, както и с по-ефективното управление на процесите. Той акцентира и върху значението на координираното взаимодействие между бизнеса и публичния сектор за навременното реализиране на мащабни инфраструктурни проекти.

Заместник-министър Ганчева акцентира върху необходимостта от предвидима бизнес среда, политическа стабилност и ясна законодателна рамка, като ключови предпоставки за привличането на инвестиции в енергийния сектор. Тя подчерта значението на предстоящите промени в законодателството, насочени именно към насърчаване на публично-частните партньорства, както и на публичните механизми за финансиране и безвъзмездната финансова помощ в подкрепа на частния капитал.

Над 190 държави и делегации ще вземат участие на COP31 в Турция

В разговора бяха откроени и значимите международните технологични партньорства, които българският строителен холдинг развива в сектора на ядрената енергетика. Пешов посочи сътрудничеството с GE Vernova Hitachi по внедряването на технологията за малки модулни реактори BWRX-300.

По думите му този модел може да ускори изграждането на надеждни енергийни мощности и има значителни предимства по отношение сроковете на изграждане, намаляването на инвестиционните разходи и оптимизирането необходимостта от съпътстваща инфраструктура.

За развитието на мащабни енергийни проекти, особено за съхранение на енергия, има необходимост от привличаване на частен капитал. За това бе категоричен изпълнителният директор на НЕК Георги Добрев, който отбеляза, че към момента дружеството активно развива проектите „Яденица“, „Батак“ и „Доспат“, насочени именно към съхранение на електроенергия и по-голяма гъвкавост и сигурност на системата. Той също така подчерта, че компанията проявява интерес и към малките ядрени реактори, в който тип проекти вижда възможност за сътрудничество между държавата и частния сектор.

Дискусията за публично-частните партньорства бе част от по-широката програма на българския павилион, посветена изцяло на енергетиката на България и региона.