Всички са "за" пълна забрана на рекламите за хазарта, но ще има важни поправки

Всички парламентарни групи в бюджетна комисия единодушно гласуваха за пълна забрана на рекламата за хазарта. Депутатите обсъждаха три проекта – на кабинета, на ПП и на ДБ.

По време на няколко часовите дебати, на които имаше представители на бранша обаче стана ясно, че законите ще се пренаписват, тъй като прилагането им в този вид крие рискове не толкова за хазарта, колкото за нормалното извършване на други дейности.

Първите текстове, които ще бъдат редактирани са тези, които забраняват напълно онлайн рекламата, защото това се оказа технически невъзможно. По данни на НАП до момента са затворени 2713 незаконни сайта за хазарт, без това да промени дела на незаконния хазарт у нас, който остава твърдо 40%.

От КРИБ дадоха любопитен пример с четвъртия по посещаемост сайт за залози, който е нелегален, но е регистриран в Кюрасао, но е с руски собственици, с приходите се финансира войната в Украйна.

Основният препъни камък за спирането на онлайн рекрамата са социалните мрежи като "Тик Ток", "Фейсбук", "Инстаграм" и "ЮТюб". Причината- това са международни корпорации и българското право няма юрисдикция върху тях. Ако се въведе пълна забрана на рекламата в интернет, тя ще се окаже, че работи само срещу българските лицензирани оператори и сайтове, но не и срещу нелегалния хазарт в социалните мрежи, което ще попречи на играчите да различават легалните от незаконните оператори, бяха категорични от бранша

Според зам.финансовият министър Людмила Петкова е възможно да се разреши реклама на залози в интернет само през т. нар. афилиейт сайтове, които са нещо като посредници между играчите и платформите на лицензираните оператори.

Тя припомни, че преди няколко месеца за тях бе въведен лицензионен режим на афилиейт операторите, но добави, че сегашния проект реално ще го отмени, въпреки че до момента вече са се лицензирали 99 компании.

Други текстове, които се очаква да бъдат прередактирани са изискванията за разстоянието на игрални зали и казината до училища, детски градини, детски площадки и др. Те бяха въведени през 2024 г., но още не работят защото няма приета наредба. Предложението на кабинета е да се въведе краен срок до 30 април 2027 г. за спазване на отстоянията. От бранша обаче предупредиха че , това ще означава затваряне на много зали с 5 и 10-годишни лицензи.

Браншът бе подкрепен от зам.министър Петкова, която уточни, че ако няма промени между двете четения трябва да се 318 зали. Заради друга забрана до май 2027 г. трябва да се затворят още 187 , защото не трябва да има такива обекти в населени места с до 10 000 жители. Ако се стигне до затварянето на залите преди изтичането на лицензите им, НАП ще трябва да върне на фирмите 17 млн. евро, а 3800 работещи ще бъдат освободени, което ще доведе до щета за бюджета от осигуровки в размер на 104 млн. евро, предупреди Петкова.

Наземните обекти за хазарт също ще получат отстъпки. Депутатите и Петкова се съгласиха с тезата на бранша, че наземният хазарт не може да се облага по същия начин като онлайн залаганията, както предвижда законопроектът на правителството.

Досега залите и казината се облагаха с твърда сума на брой игрални съоражения, но от 2028 г. обаче се предвижда въвеждане на електронна връзка с НАП в реално време на оборотите, които минават през игралните автомати, което ще направи възможно облагането да се обвърже с оборота. Правителството предлага таксата да бъде 20% върху разликата между направените залози и изплатените печалби, което почти ги изравнява със ставката на бранша за онлайн залозите.

По време на дискусията стана ясно, че ще се търси прогресивна скала, която ще тръгне от 10% за залите с най-нисък оборот.

Депутатите търсиха и решение така че да не се стигне до ситуация, в която т. нар. пунктове за залозида заменят игралните зали, които евентуално ще бъдат закрити. Броят на пунктовете за залози е нараснал с над 50% за по-малко от година и те вече са 1245 без тотопунктовете. Те обаче не попадат в сегашните забрани за недопускане на хазартно зависими, на лица под 18 години и за необходимите отстояния от училища и детски градини. Най-вероятно, между двете четения обаче и те ще влязат в обсега на промените.

Според Людмила Петкова се предвижда двойно увеличение на таксите за т. нар. отговорен хазарт, като догодина се очаква да се съберат 15 млн. евро, които да бъдат разпределени по равно между спортното, образователното и здравното министерство. Част от средствата задължително трябва да се ползват за лечение на хазартно зависимите хора. Петкова съобщи още, че около 800 млн. евро са данъците, таксите и осигуровките, които плаща хазартният бранш у нас годишно.

В началото на обсъжданията, председателят на комисията Константин Проданов препоръча една спорна точка за пълна забрана на плащанията в брой в строителството също да бъде редактирана след разговор на бранша във финансовото министерство.