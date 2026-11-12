Шефът на “Кауфланд”: Ако фалираме, КТБ ще ни се стори като летен бриз (Обзор)

България трябва да се отърве от критичната зависимост от внос на храни, имаме план за това, каза шефката на “Лидл България”

Има целенасочена атака на държавни органи срещу големите търговски вериги, но не разбираме каква е крайната цел. Това виждат изпълнителните директори на “Кауфланд България” Михаил Петров, на “Лидл България” Милена Драгийска и на “Билла България” Албена Георгиева и го споделиха като тревога на дискусия, организирана от Сдружението за модерна търговия.

Няма в историята случай някой да е тръгнал срещу държавата и да я е победил. Няма проблем,ние ще си тръгнем и ще затворим обектите. Но дали някой е мислил какви ще са последиците, попита Драгийска. И добави, че има нужда от доработване на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, така че всеки, облечен във власт, да носи и лична отговорност за действията си. Докато не въведем такива отговорности, нищо няма да постигнем, каза Драгийска. Милена Драгийска настоя да се приеме Пакт за хранителен суверенитет, за да се отърве България от критичната си зависимост от внос на храни. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Водещата фигура в “Лидл” припомни, че преди три месеца са предложили т.нар.

Пакт за хранителен суверенитет,

който предвижда дългосрочно партньорство между държавата, земеделските производители и преработвателите. Целта му е да намали критичната зависимост на България от внос на основни храни и така да стабилизира цените чрез възстановяване на родното производство.

Историята на този пакт засега е завършила до неговото изпращане на адреса на правителството и устен разговор с премиера Румен Радев, че има нужда от подобна координация на всички органи в държавата, които имат грижа и задължение към храната - от напоителни системи през контрола по границите на храните до касата в търговската верига, където всеки плаща сметки.

Шефката на “Била България” Албена Георгиева заяви, че винаги държавата е правила проверки, но досега те не са повишавали толкова административните разходи на търговците.

Ясно е, че всеки мрази големите – шефа си, банките, големите фирми. Но не мога да разбера защо атаката започна срещу онези, които осигуряват храната, коментира Михаил Петров, който отскоро е в главната роля в “Кауфланд”.

За рекордната глоба от над 75 млн. евро, наложена от КЗК преди дни на веригата, която той ръководи, заяви, че ще я атакуват в съда и

чака с нетърпение да я разбият на пух и прах,

А самото решение сравни с футболист пред празна врата, който си вкарва автогол. Ние имаме кредити, договори с доставчици, магазините ни не са под наем – сградите са наша собственост. Не си представяйте, че можем просто да си вдигнем чукалата и да си тръгнем. “Кауфланд” е толкова голям, че ако фалира, КТБ ще ни се стори като пролетен бриз, предупреди Михаил Петров.

В отговор на въпрос за данък свръхпечалба той каза, че сметките към момента показват, че печалбата на фирмата за последните години намалява, така че едва ли ще се стигне до подобно облагане. Идеята на тази промяна в закона, която вече мина на първо четене през парламента, е да се наложи извънреден данък от 33% за печалбата, която надвишава с 20% средната годишна за последните 5 г. В обхвата попадат телекоми, банки, застрахователи, обменните бюра и търговци на храни с над 5 млн. евро годишен оборот.

Това засяга и повечето от нас, защото фирмите в нашия бранш имат такъв оборот, каза Владислав Михайлов - председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Той заяви, че това е обявена война, която никой няма да спечели. Ние, производителите на храни, сме малките колела на тази машина, която се завъртя, и ще пострадаме най-много от ситуацията, посочи млекопреработвателят.

Големият бич са малките магазини

– аз с очите си съм виждала това лято череши, произведени от мен, които съм продала по 1 евро на малък търговски обект, а после се предлагат за 2,40 евро, каза шефката на Асоциацията на овощарите Живка Гроздева. Нейната практика показвала, че надценките, които големите вериги ѝ слагат, са между 10 и 15%.

Власт и опозиция: Колкото и да си голям, не си над закона

Дори и да има отлив, вакуумът на пазара бързо ще се запълни

Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на “Кауфланд” бърка закона с беззаконието. Това отговори в своя позиция “Прогресивна България” на управителя на “Кауфланд България” Михаил Петров.

От управляващата партия добавят, че никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани. А думи като тези на Петров само потвърждавали правотата на контролните органи. Вместо аргументи чуваме заплахи, се казва още в позицията.

Вицепремиерът Александър Пулев също коментира, че тонът на Петров е арогантен, с липса на уважение към институции и независими регулатори. Но като правителство няма да се огънем, категоричен е Пулев.

По повод предупрежденията, че търговската верига може да напусне България, вицепремиерът каза, че няма притеснения, тъй като през тази година преките чуждестранни инвестиции в страната са се удвоили.

“Пазарът на модерната търговия е достатъчно доходоносен и ликвиден и дори да има отлив, вакуумът ще бъде запълнен буквално за няколко седмици от конкуренцията”.

Пулев все пак за пореден път уточни, че правителството не води война с веригите, а с нелоялните търговски практики.

Петров бе критикуван и от опозицията. “Никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона. Докато печелиш милиарди от продажби в България, най-малкото, което се очаква, е да уважаваш българските институции, потребители и производители”, написа Ивайло Мирчев от ДБ във фейсбук.

И КЗК се включи в задочната размяна на реплики. Предупреди, че се правят опити за натиск върху съдебната преценка “от силната позиция на голяма международна компания”. Категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора.

Комисията припомня, че три пъти е санкционирала нелоялни търговски практики на “Кауфланд” - през 2020 г., 2025 г. и 2026 г., което се превръща в рецидив в отношенията на веригата с доставчици и български производители. Първата глоба се отнася за поведение, установено след юли 2015 г. Тя е в размер на 343 417 лв. за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне - максимално допустимата по закона тогава санкция. През 2023 г. ВАС потвърди решението.

С решение от 8 май 2025 г. КЗК установява две нарушения и налага две санкции от по 250 000 лв. – максималния по закон размер тогава. Решението е обжалвано пред Административния съд – София - област.

С последното решение от ноември 2026 г. КЗК установи отново нарушения на “Кауфланд” и нелоялни търговски практики и наложи три имуществени санкции за 75,653 млн. евро. Две от тях са в размер на 1,58% от оборота, а третата - 2,2%, което е далеч от позволените 10%, подчертават от КЗК. Комисията постановява решенията си изцяло въз основа на закона и събраните по всяко производство доказателства, а законосъобразността се преценявала от независимия български съд при обжалването.