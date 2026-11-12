КНСБ иска "Кауфланд" да гарантира, че глобата на КЗК няма да доведе до съкращения

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) изразява сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на „Кауфланд България“, в които се поставя въпросът за възможните последици за компанията и нейните 8800 работници във връзка с наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция за нелоялни търговски практики срещу български производители, установени с решение на регулатора. Това се посочва в позиция, изпратена от синдиката.

Отбелязва се, че всяка компания има право да защитава интересите си по съдебен ред, но е недопустимо работните места и съдбата на работещите да бъдат използвани като аргумент за оказване на натиск върху държавните институции във връзка с упражняването на законовите им правомощия.

КНСБ настоява ръководството на „Кауфланд България“ публично да гарантира, че наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция няма да доведе до съкращения, ограничаване на възнагражденията или влошаване на условията на труд.

От синдиката призовават всички работещи в „Кауфланд България“, които срещат проблеми, свързани със заетостта, възнагражденията, условията на труд или спазването на трудовите им права, да се обръщат към Конфедерацията и нейните регионални структури. КНСБ е готова да им окаже необходимата синдикална и правна подкрепа за защита на техните работни места, доходи и трудови права, се казва още в съобщението.

Позицията на КНСБ е във връзка с изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров по време на третото издание на форума за модерна търговия MORE THAN TRADE.

По повод това от „Прогресивна България“ написаха във Фейсбук, че никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани.

Категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора, посочва Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в позиция във връзка с изказването на Петров, цитирана от БТА.