Доклад: САЩ са управлявали над 12 млрд. долара приходи от венецуелски петрол за 9 месеца

САЩ са управлявали над 12 милиарда долара приходи от венецуелски петрол през първите девет месеца на настоящата година, се посочва в доклад, публикуван от американския Държавен департамент, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Докладът, изготвен от одиторската компания Кей Пи Ем Джи, описва как средствата от продажбата на венецуелски петрол и други природни ресурси са постъпвали по сметка в Министерството на финансите на САЩ, а впоследствие са били отпускани на временното правителство на Венецуела. То е ръководено от бивши съюзници на бившия президент Николас Мадуро, които понастоящем работят в тясно сътрудничество с Вашингтон.

Докладът е с дата 29 октомври и е бил изпратен до Конгреса в началото на ноември, съобщи представител на Държавния департамент в изявление пред медиите. Подробности от документа бяха публикувани първоначално от вестник „Ню Йорк таймс“.

„През първите девет месеца от функционирането си този механизмът е подпомогнал използването на приходите на Венецуела от петрол и други природни ресурси за осигуряване на основни обществени услуги, макроикономическа стабилност и възстановяване на ключови сектори като енергетиката, здравеопазването и инфраструктурата“, се казва в документа

Според доклада огромната част от средствата, постъпили по сметката – над 12,1 милиарда долара – са получени от продажбата на петрол, други петролни продукти и природен газ. По-малки суми са постъпили от продажбата на злато (108 милиона долара), полезни изкопаеми (22 милиона долара) и торове (24,6 милиона долара).

„Средствата остават суверенна собственост на Венецуела“, но се „държат по сметката до разпореждането с тях за обществени, правителствени или дипломатически цели“, определяни от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, се посочва в доклада.

Според документа 12,11 милиарда долара, или близо 99% от общата сума, постъпила по сметката, са били разпределени. По-голямата част от средствата са насочени към валутни търгове, организирани от венецуелските власти, докато 133 милиона долара са били изплатени директно на доставчици за услуги, предоставени на венецуелското правителство.

В публично оповестената версия на доклада Държавният департамент на САЩ е заличил имената на вносителите на средствата. Вестник „Ню Йорк таймс“ обаче съобщи, че по-голямата част от парите са постъпили от гигантите в търговията със суровини „Трафигура“ и „Витол“. Двете компании са получили специални лицензи за продажба на венецуелски петрол малко след операцията от 3 януари по задържането на Николас Мадуро и съпругата му.

В сряда Ройтерс съобщи, че връзките на търговец на бензин от компанията „Витол“ с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс са помогнали на компанията да получи този лиценз.