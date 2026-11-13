Партньорите на „Енвидиа“ преосмислят бизнес плановете си след оставката на Дженсън Хуан

Партньорите и доставчиците на „Енвидиа“ (Nvidia) в Азия – от южнокорейските производители на чипове за памет до тайванските центрове за производство на усъвършенствани чипове – преразглеждат плановете си за бизнеса след оставката на изпълнителния директор на американския технологичен гигант Дженсън Хуан, пише Ройтерс в анализ по темата.

Ръководителят на „Енвидиа“ се оттегли вчера от поста след скандал с две извънбрачни връзки, които е имал. Оставката му последва поредица от разкрития за романтична връзка с жена, за която американските разузнавателни служби смятат, че е китайска шпионка. Междувременно в. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Хуан е имал и друга връзка – с вицепрезидента по здравеопазването в „Енвидиа“ Кимбърли Пауъл, пише БТА.

„Ще осигурим какъвто и производствен капацитет да е необходим на „Енвидиа“, но новият главен изпълнителен директор може да не действа толкова решително, колкото Дженсън“, заяви ръководител на тайвански доставчик, който се опасява, че разширяването на дейността на компанията му може да се забави, ако наследникът на Дженсън Хуан на поста не успее толкова бързо да си осигури необходимия производствен капацитет. Ръководителят е пожелал анонимност, тъй като темата е деликатна.

Хуан никога не е посочвал свой наследник, но анализатори и инвеститори смятат, че двама кандидати имат особено големи шансове поне в краткосрочен план: Иън Бък, един от водещите инженери на „Енвидиа“, и финансовият директор на компанията Колет Крес.

Крес е назначена за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на „Ендивиа“, посочиха от компанията.

Оставката на Дженсън Хуан би могла да лиши сектора на изкуствения интелект от един от най-гласовитите му защитници, отбелязва Ройтерс.

Дългосрочната му стратегия и визия превърнаха нарастващите парични резерви на технологичния гигант във финансов ресурс за инвестиции в компании от различни сфери – от доставчици на облачни услуги за изкуствен интелект и техни партньори до най-големите изследователски лаборатории.

„Без него начело на компанията вероятно ще станем свидетели на забавяне на новите мащабни инвестиции в екосистемата и на доходоносните двустранни сделки за инфраструктура за изкуствен интелект от страна на „Енвидиа““, заяви Нийл Шах, вицепрезидент по проучванията в „Каунтърпойнт Рисърч“ (Counterpoint Research).

Дългогодишният ръководител на „Енвидиа“ е изградил силна мрежа от доставчици в Тайван благодарение на честите си посещения в страната, по време на които укрепва връзките си с ключови производствени партньори като Ти Ес Ем Си (TSMC), „Фокскон“ (Foxconn) и „Уистрон“ (Wistron).

Хуан заяви през май, че „Енвидиа“ планира да инвестира около 150 млрд. долара годишно в Тайван.

„Той може да вземе технологии, за които инженерите му смятат, че са осъществими и да ги превърне в продукти, за които цялата компания се ангажира да отдели ресурси, да поеме рискове и да гарантира, че ще бъдат реализирани“, заяви Мин-Чъ Куо, анализатор в „Ти Еф Интернешънъл Секюритис“ (TF International Securities).

„Именно затова доставчиците имат толкова добра представа за бъдещите поръчки и са готови да следват амбициозните подобрения в техническите характеристики на продуктите“, добави той.

Това принуждава и конкурентите да ги следват, което стимулира технологичните подобрения и инвестициите във веригата за доставки в целия сектор на изкуствения интелект.

Компаниите от сектора на изкуствения интелект в Китай се стремят да си осигурят достъп до чипове на „Енвидиа“ от чужбина, опасявайки се, че скандалът може да подтикне Вашингтон да затегне ограниченията върху дистанционния достъп до усъвършенствани процесори, допълва Ройтерс.

Компании в Южна Корея, където са базирани ключови доставчици на памет с висока пропускателна способност, използвана в чиповете на „Енвидиа“ за изкуствен интелект, оценяват какви последици би могла да окаже промяната в ръководството на американската компания върху сътрудничеството с нея.

„Енвидиа“ и южнокорейската група „Ес Кей груп“ (SK Group), компанията майка на производителя на чипове памет „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix), работят по инициатива в областта на изкуствения интелект, включваща мащабни центрове за данни и чипове от следващо поколение, на обща стойност около 500 млрд. долара.

Хуан разшири партньорствата на „Енвидиа“ с южнокорейския бизнес отвъд полупроводниковата индустрия, като включи и областите на роботиката и фабриките за изкуствен интелект.

„През годините изградихме силни връзки с Дженсън Хуан“, заяви представител на южнокорейска компания за производство на чипове, която има делови отношения с „Енвидиа“. Той посочи, че Хуан винаги е бил на разположение за разговори, когато е било необходимо да се обсъдят бизнес въпроси.

„Най-важният въпрос е дали евентуалният му наследник ще поддържа също толкова добри отношения с нас“, добави той.

Лин Джей Су, главен анализатор в „Омдия“ (Omdia), обясни, че оттеглянето на Хуан може да промени дългосрочната посока на развитие на „Енвидиа“, а евентуално забавяне в изпълнението на плановете или загуба на яснота относно продуктовата стратегия може да даде повече възможности на конкурентите да наваксат изоставането си.

Все пак някои инвеститори и анализатори очакват евентуална промяна в ръководството да има ограничено непосредствено отражение.

„Чиповете, които „Енвидиа“ ще доставя през идните година или две, вече са проектирани и се произвеждат, а плановете на клиентите ѝ за разходите през 2027 г. не зависят от това кой ръководи компанията“, заяви Армина Розенберг, портфейлен мениджър и съосновател на „Минотаур Кепитъл“ (Minotaur Capital), която притежава акции на „Енвидиа“.