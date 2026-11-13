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Вятърните централи са произвели 23% от тока в Европа през денонощието

Марияна Бойкова

Марияна Бойкова

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През изминалите 24 часа 23% от електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи.
През изминалите 24 часа 23% от електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи.

Вятърни централи в Европа са произвели през изминалите 24 часа  23,5% от електричеството в Европа, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирани от БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,9 на сто от общото количество електроенергия (1666 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,6% (306 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Гърция (54%), Литва (54,8 на сто) и Португалия (48,7 %). В България делът е 3,3 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (508,5 гигаватчаса), Испания (223,3 гигаватчаса) и Франция (209,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3 гигаватчаса.

През изминалите 24 часа 23% от електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи.

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