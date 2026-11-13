Зам.-министър Модева: Ще управляваме туризма с реални данни, не с предположения

България работи по създаването на общо пространство за туристически данни, което да позволи на институциите, общините и бизнеса да планират по-ефективно туристическите услуги и да управляват туристическите потоци въз основа на реална информация. Това стана ясно по време на конференция, организирана от Световната банка, посветена на изграждането на подобна система у нас. съобщиха от министерство на туризма.

„Нашата цел е да управляваме туризма въз основа на реални данни, а не на предположения. Информацията, с която разполагат институциите, общините и бизнесът, трябва да се превърне в инструмент за по-качествени услуги", заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева.

Във форума участваха представители на институции и експерти от България и Австрия. Те обсъдиха възможностите за обмен на информация между публичния и частния сектор, по-доброто планиране на туристическите услуги и управлението на туристическите потоци.

Министерството на туризма вече работи в тази посока чрез Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, създадена през септември, посочи проф. Модева. Развитието на общо пространство за туристически данни ще даде възможност за съвместно използване на информация от различни източници, без участниците да губят контрола върху данните, които предоставят.

Една от възможностите за прилагане на този модел е предстоящата „Евровизия 2027" в Бургас. Подготовката за голямо международно събитие изисква надеждна информация за очаквания брой посетители, транспортната свързаност и капацитета за настаняване.

„Данните могат да ни помогнат да вземаме по-точни решения и да използваме максимално туристическия потенциал на подобни събития", подчерта заместник-министърът.