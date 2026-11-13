Окончателно: пълна забрана за отглеждане на норки за кожи

Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие окончателно парламентът. За промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност гласуваха единодушно всички политически партии.

В законопроекта, внесен в Народното събрание от Антон Кутев и група народни представители, са предвидени сериозни санкции при нарушения - за физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а за фирми - от 2500 до 4500 евро при първо и до 10 000 евро при повторно нарушение.

Забраната не важи за кожи като вторичен продукт от месопреработката и не засяга тези от лов.

В момента няма действащи ферми за норки у нас, последната е с временно преустановена дейност от 2025 г. Записването на забраната в закон щяла да гарантира, че няма да се повтори отглеждането на норки за кожи у нас, както и на всички други видове животни.