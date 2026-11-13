Европейски пробив при батериите - твърди и с повече пробег!

Европейски учени твърдят, че са постигнали значителен пробив в батериите за електрически автомобили. Прототип, разработен в Белгия, обещава значително по-висока енергийна плътност и по-дълъг пробег - всичко това при по-ниски производствени разходи. Нова литиево-метална батерия, разработена с помощта на Швейцарския федерален институт за изследване и тестване на материали (EMPA), може драстично да подобри пробега на електрическите коли. Прототипът предлага 1070 Wh/L, което е с 20% повече от енергийната плътност, постигната от днешните батерии.

В новата батерия течният електролит е заменен с твърд материал, което позволява по-голяма ефективност. Тази иновация скоро би могла да направи конвенционалните литиево-йонни батерии остарели и по този начин да изведе електромобилността на ново ниво.

Батерията SOLiDIFY използва дебел катод с висока енергийна плътност, изработен от никел, манган и кобалт, литиево-метален анод и твърд електролитен сепаратор с тънки профили.

Новата батерия може да се произвежда при стайна температура и е адаптивна към съществуващи производствени линии. С очаквани разходи под 150 евро на киловатчас, тя е и финансово привлекателна, технология на бъдещето, която скоро може да стане реалност.

В лабораторията европейската разработка не отстъпва по нищо на китайските. Голямото предизвикателство пред Европа обаче остава дали компаниите ще успеят да превърнат този прототип в масов продукт толкова бързо и евтино, колкото го правят китайските производители.