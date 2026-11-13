НАП откри специален имейл за сигнали срещу нарушения в казина и игрални зали

Националната агенция за приходите (НАП) открива специален електронен адрес, на който гражданите могат да подават сигнали и жалби за нарушения в игрални зали и казина на територията на България.

Сигналите за нарушения в наземни обекти за хазарт могат да се изпращат на адрес [email protected]. Целта е да се предотвратяват и пресичат нарушения на Закона за хазарта, както и на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за неговото прилагане, посочват от агенцията.

Жалби и сигнали по електронен път могат да се подават с квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез посочване на три имена и електронен адрес или адрес за кореспонденция. В съобщението трябва да има достатъчно конкретна информация, за да може да бъде идентифициран обектът, за който се отнася сигналът. Например трябва да бъде посочен адресът на игралната зала или казиното.

От НАП уточняват, че по анонимни сигнали и жалби не се образуват производства и те не подлежат на разглеждане.

Повече информация за ангажиментите на приходната агенция като администратор на лични данни може да бъде намерена в документа „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите".

При допълнителни въпроси гражданите могат да се свържат с Информационния център на НАП на имейл [email protected] или на телефон 0700 18 700.