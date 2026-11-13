"Възраждане" сезира прокуратурата заради думите на шефа на "Кауфланд"

Ако прокуратурата не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров, ние от „Възраждане" ще я сезираме в най-скоро време, заяви Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд България", че "фалирането на КТБ ще ни се стори като пролетен бриз".

„Вчера станахме свидетели на безпрецедентно посегателство от страна на чужда фирма върху българския финансов суверенитет и стабилност. Г-н Михаил Петров си позволи да заплаши директно българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с фалита на КТБ. Това е наказуемо деяние според Наказателния кодекс", коментира той. Има хора, които са съдени заради подобни явления, защото всяко от тях се тълкува като посегателство, включително и върху банковата система в страната, отбеляза лидерът на „Възраждане".

„Говорим за официално изказване на представител на чужда корпорация в България, който си позволи да заплаши българската държава с тон, който, меко казано, прилича на тона на рекетьорите от 90-те години на миналия век. Искам да припомня на г-н Петров, че и най-слабата държава е 100 пъти по-силна от най-силната мафия", посочи Костадинов.

Той призова българските граждани да бойкотират веригата и да пазаруват в други магазини. „Призовавам гражданите да изберат българските фирми и българските предприемачи, защото там сме сигурни, че 100% от данъците остават в България, а не се изнасят с позволени или непозволени счетоводни хватки извън страната", каза лидерът на "Възраждане". Трябвало да покажем, че който не ни уважава като народ и не иска да зачита нашите закони, няма място в нашата държава.