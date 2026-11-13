Пет оферти са подадени за изграждането на нов мост край Пампорово, министър апелира да няма обжалвания

Обществената поръчка за избор на изпълнител на проектирането и строителството е обявена на 29 септември 2026 г., като в определения срок са постъпили общо пет оферти, отворени на 27 октомври 2026 г.. В момента комисия извършва проверка на предоставените от кандидатите документи, заяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол относно изграждането на мост над свлачището край Пампорово.

"Апелирам строителният бранш да не си играе на това, да прави обжалвания, за да можем наистина максимално бързо да вкараме строител. Този обект е толкова отговорен и важен и някои фирми да се опитват да си играят с проблемите на хората, наистина няма да е никак достойно", заяви министърът.

Припомняме, че на 1 май 2026 г. земна маса с площ около 5-6 декара се свлече и отнесе между 70 и 300 метра от пътното платно на пътя между Смолян и Пампорово.

Относно опасенията, че строителството може да се разтегли във времето, каквито изразиха от "Възраждане", министърът уточни, че конкретният график зависи от приключването на процедурата по възлагане, осигуряването на финансиране и одобряването на инвестиционния проект. За ускоряване на процеса ще бъде използвана специална законова възможност.

„В конкретния случай ще бъде използвана специалната процедура, с която в определен момент, в който е напреднала фазата за проектиране, може да бъде издадено разрешение за строеж, така че строителят да влезе по-рано", заяви министър Шишков.

Той допълни, че един от основните критерии при избора на изпълнител ще бъде именно скоростта, с която фирмата поеме ангажимент да изгради съоръжението.