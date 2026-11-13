Илин Димитров: Търсим нови партньорства с германския туристически бизнес

Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди възможностите за нови бизнес партньорства и обмен на опит в категоризацията на местата за настаняване с ръководителите на две от водещите туристически организации в Германия.

Срещата се е състояла в българското посолство в Берлин. В нея са участвали Яна Шимке, главен изпълнителен директор на Германския съюз на хотелиерите и ресторантьорите (DEHOGA), и Свен Либерт, генерален секретар на Федералния съюз на германската туристическа индустрия (BTW), информираха от туристическото министерство.

Димитров е подчертал значението на категоризацията за качеството на туристическите услуги и доверието на потребителите. С представителите на DEHOGA са обсъдени системите и методологиите за категоризация, прилагани в България и Германия, както и възможностите за експертен обмен. Сред темите са били още професионалната квалификация и недостигът на работна сила в хотелиерството и ресторантьорството.

В разговора с BTW министърът е представил усилията за по-добра координация и обединяване на туристическия бранш в България. Обсъден е германският опит в сътрудничеството между държавата, браншовите организации и бизнеса.

Разгледана е и възможността BTW да помогне за установяване на контакти с нови туроператори и авиокомпании. Целта е да се разширят въздушната свързаност и възможностите за привличане на повече германски туристи у нас.

Димитров е поканил двете организации да организират събитие за своите членове в България. Така техните представители ще могат да се запознаят с туристическото предлагане в страната и да установят преки контакти с българския бизнес.

По време на срещата Яна Шимке и Свен Либерт са очертали и предизвикателствата, които продължават да затрудняват възстановяването на хотелиерството и ресторантьорството след пандемията от COVID-19.

От BTW са отправили покана към министър Димитров да участва като панелист в годишната Среща на върха на германската туристическа индустрия – Tourismusgipfel. Форумът е планиран за 31 май 2027 г. в Берлин. Участието на България в него ще даде възможност за разширяване на партньорствата на един от ключовите пазари за българския туризъм.