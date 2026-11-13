Кибератака в германския производител на дронове „Квантум Систъмс“, които се ползват в Украйна

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Нямало риск за крайните потребители и операторите при използването на безпилотните системи на „Квантум Систъмс"

Германският производител на дронове „Квантум Систъмс" (Quantum Systems) е станал в края на ноември обект на кибератака, са съобщили от компанията, информира ДПА, цитирна от БТА.

Компанията, базирана до Мюнхен, посочи, че вътрешно разследване е установило активна кибератака, извършена от „враждебно настроени лица".

„Заплахата беше овладяна благодарение на бързата реакция на нашите екипи по информационни технологии и сигурност, които работиха в тясно сътрудничество с компетентните органи и при пълна прозрачност", се посочва в изявление на компанията.

Производителят увери, че няма риск за крайните потребители и операторите при използването на безпилотните системи на „Квантум Систъмс".

„Инцидентът се разследва в сътрудничество с държавните органи, както и с външни и вътрешни специалисти по киберсигурност", се допълва в съобщението.

Според публикация на в. „Файненшъл таймс" германските въоръжени сили са изтеглили дронове на компанията като предпазна мярка. Министерството на отбраната отказа да коментира информацията в медиите.

Дронове на „Квантум Систъмс" се използват и от украинските въоръжени сили в отбраната им срещу Русия.

„Компаниите, които са в челните редици на подкрепата за Украйна, стават обект на атаки, тъй като работата им е от критично значение за сигурността на клиентите", посочва компанията.

„Квантум Систъмс" разполага с планове за ограничаване на последиците от подобни заплахи и се стреми да спазва най-високите стандарти за сигурност на данните и системите, тъй като добре съзнава отговорността, която има, сочи изявлението на компанията.