България и ОАЕ обсъдиха инвестиции в свързаността и производството

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Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди възможностите за привличане на инвестиции от Обединените арабски емирства (ОАЕ) в България на среща с министъра на инвестициите на страната Мохамед Хасан Ал-Суейди в Абу Даби.

Двамата са разговаряли за превръщането на стратегическото партньорство между България и ОАЕ в конкретни инвестиционни инициативи. Сред приоритетните области са транспортът и логистиката, енергийната и цифровата инфраструктура, както и високотехнологичното производство, съобщиха от външното министерство.

Петрова е откроила възможностите за инвестиции в развитието на българската пристанищна инфраструктура и свързаните с нея железопътни, автомобилни и интермодални връзки.

Акцент в разговора е била и предстоящата Регионална среща на върха по свързаността, която България подготвя съвместно с Европейската комисия и ще се проведе през пролетта на 2027 г.

Външният министър е изразила интерес към участие на ОАЕ във форума на най-високо държавно равнище. Тя е обсъдила и възможността емиратски инвестиционни фондове, компании и инфраструктурни оператори да се включат в бизнес модула на инициативата.

Велислава Петрова е на посещение в Обединените арабски емирства по покана на заместник министър-председателя и министър на външните работи на страната шейх Абдулла бин Зайед ал-Нахаян.