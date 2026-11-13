Сривът на Microsoft блокира комуникациите на болници, училища и държавни институции по света. Повече от 12 часа милиони потребители нямат достъп до Outlook, Teams и Copilot, а последиците от прекъсването се усещат както в здравеопазването и публичната администрация, така и във финансовия сектор.

От компанията съобщиха, че вече отчитат първи признаци на стабилизиране на услугите след прилагането на допълнителни корекции на сървърите. Целта е да бъде постигнато трайно възстановяване на работата им. Microsoft посочи, че причината за проблема е свързана със сървърите, като засега няма данни за злонамерена дейност, съобщава "Декли мейл".

От технологичния гигант посочиха, че причината са сървърни проблеми и заявиха, че не разполагат с данни за злонамерена дейност. Сривът наруши комуникациите на държавни институции, здравни служби, училища и компании в различни части на света.

Сред засегнатите са и здравните служби във Великобритания. Синдикатът GMB предупреди за сериозни затруднения в работата на телефоните 111 и 999, тъй като служителите не могат да препращат данните на пациентите по обичайния начин. Това е довело до натрупване на голям обем необработена информация. По данни на синдиката обаче спешните повиквания за животозастрашаващи състояния не са засегнати.

Болници също предупредиха пациентите за проблеми с електронната комуникация. Окръжната болница в Дорсет призова хората да използват телефоните вместо електронната поща. Местните администрации в Линкълншър и Западен Нортхемптъншър съобщиха за забавяне при изпращането и получаването на имейли и предупредиха, че телефонните им линии може да бъдат по-натоварени от обичайното.

Засегнати са и училищата в Северна Ирландия. Образователната администрация на региона съобщи, че учебните заведения временно нямат достъп до Outlook и не могат да изпращат или получават електронни съобщения.

Сривът създаде затруднения и във финансовия сектор. Европейският борсов оператор Euronext съобщи за проблеми с електронната комуникация на екипите си по листване на компании. Британският застраховател Aviva подготви резервни планове за разговорите с инвеститорите при представянето на финансовите си резултати. Финансова компания в Тайван дори прибегна до използването на факс за потвърждаване на сделки, съобщава Ройтерс.

Няколко компании промениха графиците си за обявяване на финансовите резултати. Американският производител на електрически камиони Workhorse Group отложи представянето им за 16 ноември, а швейцарската група Richemont временно забави публикуването на резултатите си за първото полугодие.

Междувременно потребителите реагираха на глобалния срив с множество шеги и мемета в социалните мрежи. Прекъсването остави милиони офис служители без част от основните инструменти за ежедневната им работа, но не попречи на чувството им за хумор.

Към последната информация компанията все още не е обявила пълно възстановяване на услугите.