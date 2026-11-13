1438 евро е средната заплата у нас за третото тримесечие, в частни сектор расте по-бързо

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1438 евро средно месечно е получавал работещият българин през третото тримесечие на 2026 г. Ръстът на доходите в частния сектор е почти 12 на сто, спрямо същия период на предходната година. Общественият сектор изостава - там средната месечна работна заплата нараства само 5,9 на сто, съобщи НСИ. Спрямо второто тримесечие на 2026 г. възнагражденията намаляват средно с 0,4 на сто, показва статистиката.

Най-голямо намаление е регистрирано в добивната промишленост - със 7,1 на сто. Във Финансови и застрахователни дейности спадът е 2,4 на сто. В образованието - с 2,2 на сто.

Спрямо третото тримесечие на 2025 г. средната заплата нараства с 10,4 на сто, като най-голямо e увеличението в „Селско, горско и рибно стопанство" - с 20,3 на сто, и „Други дейности" - със 17,4 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли е 1445 евро, за август - 1411 евро, а за септември - 1458 евро.

Справка в НСИ показва, че през второто тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата e била 1444 евро, като се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 г. с 2,6 на сто, а на годишна база е нараснала с 9,8 на сто, пише БТА.

През третото тримесечие икономическите дейности, в които дават най-високи заплати са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3059 евро; „Финансови и застрахователни дейности" - 2088 евро; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2063 евро.

Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство" - 908 евро.