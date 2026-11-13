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За парното на София "Булгаргаз" ще плати пет танкера втечнен газ за 500 млн. евро. Тегли гарантирани заеми

Марияна Бойкова

Марияна Бойкова

[email protected]

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Ива Петрова
Ива Петрова

От топлофикацията заявявали, че не изпълняват инвестиционната си програма, защото плащат за газ. А те не плащат, каза министърът на енергетиката Ива Петрова

За парното на София, според заявките на топлофикацията, които са 5 млн. мегаватчаса, "Булгаргаз" ще купи пет кораба с втечнен газ за 500 млн. евро.  Компанията няма такива пари и взема заеми, гарантирани от Българския енергиен холдинг. От столичното парно тя не получава плащания за доставения газ, освен тези суми, които й привежда фонд "Сигурност на електроенергийната система", които са 103 млн. евро за когенерацията. Това заяви пред депутатите от енергийната комисия шефът на газовата компания Георги Татарски. Остават 400 млн. евро, с което задълженията на "Топлофикация - София"  ще станат 1,3 млрд. евро. 

По-рано пък пред комисията министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че не разбира обясненията на топлофикацията, че не изпълнява инвестиционната си програма, защото плаща газа. А тя не плаща. "Нямам обяснение", заяви тя.

Петрова заяви, че министерството е правило предписания към столичното дружество за ремонтите , които не са изпълнявали. Затова през октомври ведомството е направило втора проверка и е изготвило протокол, който е изпратен на топлофикацията. След законово установения срок ще се премине към административно наказателни мерки, каза министърът. 

Ива Петрова

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