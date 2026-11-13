В забързаното ежедневие времето е един от най-ценните ни ресурси. А когато става въпрос за плащане на сметки, проверка на потреблението или управление на мобилните услуги, бързият достъп до информация е от ключово значение. С приложението My Vivacom всичко важно е винаги под ръка. То събира на едно място полезни функции, които улесняват управлението на телекомуникационните услуги, дават повече контрол и спестяват време.

Колко мобилни данни остават до края на месеца? Каква е стойността на последната фактура? Нужен ли е допълнителен пакет? Вместо да търсят информация на различни места, клиентите на Vivacom намират отговорите директно в приложението. My Vivacom показва активните услуги, текущото потребление и параметрите на абонаментните планове. През него потребителите могат да активират допълнителни пакети за мобилен интернет, минути и роуминг, включително Travel Pass според дестинацията, без да посещават магазин.

Плащането на месечните сметки също става бързо, директно от телефона, а картата може да бъде запазена за следващи плащания. В приложението са достъпни предишните фактури и извършените плащания, както и настройките за получаване на фактурите. А при определени плащания, презареждания и активиране на пакети през My Vivacom клиентите могат да получат подаръчни MB или минути съгласно условията на предложението.

Възможностите не свършват дотук. My Vivacom позволява още управление на EON и на настройките на домашната Wi-Fi мрежа при съвместими услуги и устройства, активиране на стрийминг услуги, презареждане на предплатени карти и достъп до промоционални предложения. При изгубена или открадната SIM карта услугата може да бъде ограничена директно от приложението. Така My Vivacom дава на потребителите повече самостоятелност и контрол и им помага да управляват услугите си, когато на тях им е удобно.

За тези, които все още не използват My Vivacom, има и допълнителен стимул: еднократен бонус мобилен интернет след изтегляне на приложението и регистрация. Клиентите могат да получат и отстъпка от 0,50 евро в следващата си фактура за всяка допустима услуга, когато платят месечната си сметка през приложението и изпълнят условията на предложението.

Приложението My Vivacom е безплатно и може да бъде изтеглено от Google Play, App Store и App Gallery. С него Vivacom продължава да развива дигиталните си решения с фокус върху реалните потребности на клиентите, като им дава повече свобода сами да управляват услугите си бързо и удобно. Защото технологиите са най-полезни, когато улесняват ежедневието, дават повече контрол и оставят повече време за важните неща. Именно с тази мисъл е създаден My Vivacom – приложението с мисъл за теб.

Повече информация за приложението, неговите функции и условията на предложенията може да откриете ТУК , а как работи приложението, може да видите във видеото.