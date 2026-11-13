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Златен медал за 3 продукта на „Орехите“ на „Месомания 2026“ advertorial icon

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Водещата марка спечели отличието със слайс серията от шпековите колбаси „Златна резерва“, „Деликатесен“ и „Старец“ 

Премиум качество и истински месен вкус. Това е категоричната оценка на експертната комисия на най-голямото специализирано изложение в страната „Месомания 2026“ за новата продуктова серия с три слайсирани продукта на „Орехите“ – „Старец“, „Шпек Златна резерва“ и „Шпек Деликатесен“.

Златното отличие беше връчено на маркетинг директора в компанията Диана Кабакчиева лично от д-р Георги Чавдаров – зам.-директор в БАБХ – на официалната церемония по награждаването на най-добрите месни продукти в страната за 2026 г.

Специалната селекция от слайсирани месни деликатеси съчетава характерен вкус, традиции, качество и модерна премиум визия – подходящ избор както за специални поводи и споделени моменти, така и за ежедневни кулинарни удоволствия“.

Продуктите са с нова опаковка със защитна атмосфера, която гарантира запазване на високото качество, а фино нарязаните парчета осигуряват удобство при сервиране и консумация във всеки момент. Сертификатът от TÜV NORD е допълнителна гаранция за качество, на което потребителите разчитат.

„Месомания 2026“ продължава до 14 ноември в столичния Интер експо център.

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