Илин Димитров: Германия може да удвои туристите си в България за 3 години

Германските туристи проявяват засилен интерес към България, а удвояването на туристопотока от Германия в рамките на три години е постижима цел. Това са отчетили представителите на германските туроператори Schauinsland-Reisen и DERTOUR на срещи с министъра на туризма д-р Илин Димитров в Берлин. В рамките на работното си посещение министърът разговаря и с представители на авиокомпаниите Corendon Airlines и Sundair, както и с Германския съюз на туроператорите и туристическите агенции (DRV).

„Доверието към България като сигурна и привлекателна дестинация се вижда в решенията на туристите и в плановете на бизнеса. Сега трябва да превърнем този интерес в траен ръст и качество, което кара гостите да се връщат", заяви Илин Димитров.

Според Schauinsland-Reisen и DERTOUR положителният старт на ранните записвания създава предпоставки за увеличаване на германския туристопоток. За постигането на тази цел са необходими стабилни въздушни връзки, съвместни маркетингови кампании и активна работа с туристическите агенции. Министърът е поканил двете компании да проведат събития на висшия си мениджмънт в България.

По време на разговорите е представен и планът на Sundair за летния сезон на 2027 г. Компанията предвижда да увеличи капацитета си с около 10% до приблизително 27 000 самолетни места до Варна и Бургас. Планирани са полети от Берлин и Дрезден, както и допълнителен капацитет във връзка с провеждането на „Евровизия" в Бургас.

В срещата с главния търговски директор на Corendon Airlines Пол Швайгер са обсъдени полетната програма до двете морски летища за 2027 г. и очакваните обеми пътници. От авиокомпанията са потвърдили дългосрочния си интерес към България и готовността си да разширяват присъствието си на българския пазар.

Привличането на германски туристи и извън традиционните морски почивки е било основна тема на разговора с управляващия директор на DRV Ахим Верман и ръководителя на отдел „Правителствени отношения" Фолкер Адамс.

Обсъдена е подготовката на посещение в България от 5 до 8 април 2027 г. на делегация от около 10 германски туроператори, специализирани в културни и обиколни пътувания, СПА и уелнес туризъм. Целта е да бъдат разработени нови туристически продукти и да се установят партньорства с българския бизнес.