Ръстът на заплатите се забави до 10,3% годишно (Обзор)

Само в IT сектора средното възнаграждение минава прага от 3 хиляди евро месечно

Годишният ръст на средната заплата в България се забави до непомнените от години 10,3%. Това показват данните на НСИ за третото тримесечие, публикувани в петък.

В годините след 2018-а годишният ръст на средната заплата се движеше винаги около 13-14%. Само през миналата година той падна до 12%, а сравнението между третото тримесечие на 2025 и на 2026 г. вече показва годишен ръст от 10,3%. Средната за третото тримесечие работна заплата у нас тази година е 1438 евро.

На тримесечна база има дори намаление с 0,4% в сравнение с месеците между април и юни. Икономическите дейности, които засяга най-силно това намаление, са добивната промишленост, където има 7,1% спад на заплатите, финансите и застраховането с 2,4% и образованието с 2,2%.

В IT сектора също има лек спад на средната заплата - от 3079 през предходното тримесечие на 3059 евро през третото, но въпреки това тази икономическа дейност продължава да е с най-високо средно възнаграждение, което още в края на миналата година стана единственото, където средната заплата минава прага от 3 хиляди евро.

През третото тримесечие се е случило и нещо, което през последните години рядко се получава - средната заплата в частния сектор се е увеличила на годишна база с много повече, отколкото в обществения. Сравнението е между 11,9% в частния сектор и ръст от 5,9% в обществения.

Ако депутатите не бяха гласували преди няколко месеца отвързване на своите заплати от автоматичната формула, която ги коригираше всяко тримесечие, сега щяха да вземат с 4,27% по-високи заплати.

На 17 юни всички народни представители си замразиха заплатите на 4236 евро месечно, докато преди това си ги коригираха на всеки три месеца съобразно разликата между заплатите в обществения сектор в последния месец на тримесечието, за което се публикуват данни и последния месец на предходното. Тази разлика в момента е 4,27%.

Според новите правила следваща корекция на заплатите на депутати и определяните спрямо тях възнаграждения на президент, председател на Народното събрание, министър-председетел и министри ще се направи в средата на 2027 г.