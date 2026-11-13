500 млн. евро плаща "Булгаргаз" за да има парно за софиянци (Обзор)

От столичната топлофикация заявявали, че не изпълняват инвестиционната си програма, защото дават пари за газ, а всъщност не дават, каза министърът на енергетиката Ива Петрова

За парното на София “Булгаргаз” ще купи пет кораба с втечнен газ за 500 млн. евро. Компанията няма такива пари и взема заеми, гарантирани от Българския енергиен холдинг. От столичната топлофикация държавната фирма не получава плащания за доставения газ, пари идват единствено от фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Те са 103 млн. евро и са премии за когенерацията. Това заяви пред депутатите от енергийната комисия шефът на “Булгаргаз” Георги Татарски.

Той допълни, че от май месец дружеството не е получило и едно евро. По повод твърденията, че “Булгаргаз” слага високи лихви по задълженията, Татарски посочи, че компанията не е банка, нито фирма за бързи кредити, а се начислява лихва за забава.

По-рано пред депутатите в комисията министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че не разбира обясненията на топлофикацията, че не изпълнява инвестиционната си програма, защото плаща за газа. Дружеството обаче не плащало, заяви Петрова. Общо

задълженията на столичното парно към държавната

енергетика са 1,3 млрд. евро,

с дълга към БЕХ, който е 400 млн., стават 1,7 млрд. Министър Петрова беше изслушана и в пленарната зала по време на парламентарния контрол.

Министерството на енергетиката е разкрило поредица от нарушения и неизпълнени предписания в “Топлофикация София”, които застрашили надеждността на топлоснабдяването през тази зима. При първата ключова инспекция, проведена между 1 и 3 октомври миналата година, са установени пропуски в подготовката на дружеството за отоплителния сезон. На 26 февруари 2026 г. на “Топлофикация София” е съставен акт за административно нарушение за неспазване на изискванията за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи.

Основният проблем е бил свързан с повишеното съдържание на разтворен кислород във водата, която постъпва в топлопреносната мрежа. Това ускорява корозията на металните елементи и

увеличава риска

от аварии

“Топлофикация София” е признала нарушението и на 24 април е платила санкция от 7100 евро, обясни Петрова.

През юни е последвал и втори акт за нарушение, този път за неспазване на Наредбата за топлоснабдяването. Проверяващите са установили, че дружеството не е поддържало готовност да осигурява отопление в периода от 1 октомври до 30 април в голяма част от училищните сгради в жк “Дружба 2”. На 17 юли е издадено наказателно постановление със санкция от 10 225 евро, което дружеството обжалва в съда.

Заради натрупаните проблеми на 30 юни Министерството на енергетиката е издало четири задължителни предписания. Те са за поетапно отстраняване на течовете по топлопреносната мрежа, ограничаване на продължителното подаване на аварийна добавъчна вода, въвеждане на точен начин за отчитане на използваните количества и ускоряване на ремонтите, съобщи министър Петрова.

Особено внимание е било обърнато на район “София-Изток”, където целта е да се намалят загубите на вода и да се гарантира по-надеждно топлоснабдяване през тази зима. За проблемите министерството е уведомило и Столичната община. На 18 август е изпратено писмо до кмета и председателя на Столичния общински съвет, в което са изложени опасенията за техническото състояние на мрежата и рисковете пред отоплителния сезон. На 31 август е изпратена и покана за спешна среща.

“Въпреки двете писма до настоящия момент нито един представител на едноличния собственик на капитала на “Топлофикация София” не е заявил желание да обсъжда с нас проблемната ситуация с дружеството и да се търси начин за решаване на проблемите”, съобщи Петрова.

На 1 октомври топлофикацията представила пред министерството програма за привеждане на системата в готовност за зимен режим. Според нея всички дейности е трябвало да приключат до 30 септември.

Вместо това в югоизточната част на София са регистрирани множество аварии. Заради неизпълнението на програмата на 5 октомври министърката е

разпоредила извънредна

проверка

на техническото състояние на район “София-Изток”. Тя е приключила с констативен протокол, връчен на дружеството на 11 ноември.

От министерството са дали възможност на “Топлофикация София” да представи оперативни данни и обяснения по установените нарушения до началото на следващата седмица. След като ги разгледат, контролните органи ще преценят дали има основания за нови мерки, заключи Петрова.

Междувременно Столичиният общински съвет за трети път ще разледа искането за независим анализ на “Топлофикация София”, внесено от кмета Васил Терзиев. Докладът предвижда независима оценка на техническото и финансовото състояние на “Топлофикация София”, натрупаните задължения, необходимите инвестиции и възможните сценарии за устойчивото развитие на дружеството.

Целта е да се създаде обективна основа за стратегически решения, включително за цялостно преструктуриране и финансово оздравяване.