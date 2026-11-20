Снимки, контакти и настройки се прехвърлят без кабел, а Quick Share позволява споделяне и с устройства с iOS. Големият сгъваем екран добавя нови възможности за работа и забавление.

Купуваш си нов телефон и първото, за което мислиш, невинаги е колко добра е камерата или колко бърз е процесорът. Понякога въпросът е съвсем друг: как ще прехвърлиш всички онези снимки, контакти, пароли и приложения, които си трупал с години? А когато сменяш и операционната система, притесненията стават още повече.

Точно този проблем Samsung се опитва да реши с новото поколение сгъваеми смартфони Galaxy Z8. И особено с Galaxy Z Fold8 Ultra, който съчетава голям екран, мощен хардуер и две функции, способни да направят смяната на телефона значително по-лесна.

Първата е Smart Switch, която се грижи за преместването на данните от старото устройство. Втората е Quick Share, с която можеш да продължиш да обменяш файлове с приятели и колеги, дори ако използвате различни операционни системи.

Един QR код вместо досадно прехвърляне на файлове

Представете си, че досега сте използвали смартфон с iOS, а сте решили да преминете към Galaxy Z Fold8 Ultra. При новия начин на прехвърляне не е необходимо предварително да търсите подходящ кабел или да инсталирате допълнително приложение на стария телефон.

Процедурата започва от новото Galaxy устройство, което показва QR код. Сканирате го с камерата на стария смартфон, потвърждавате връзката и избирате какво искате да прехвърлите.

Тук има една съществена промяна. Smart Switch вече не се ограничава до снимките, видеоклиповете и телефонния указател. Системата поддържа прехвърлянето и на бележки, календар, съобщения, запазени пароли, информация за акаунти и част от персоналните настройки.

Възможно е да бъдат прехвърлени дори данни като история на обажданията и настройки за достъпност, които често остават незабелязани, докато не се наложи да ги възстановяваме на нов телефон.

Идеята е след преместването потребителят да не започва от нулата, а да намери възможно най-много от познатото съдържание на новото устройство.

Smart Switch - за прехвърляне на всичко от стария телефон към новия Smart Switch - за прехвърляне на всичко от стария телефон към новия

Smart Switch - за прехвърляне на всичко от стария телефон към новия

Разбира се, има условия. Обновеният начин за безжично прехвърляне от iOS без допълнително приложение изисква iOS 26.6 или по-нова версия и Galaxy с Android 17 или по-нова. Какви точно данни ще бъдат преместени зависи от устройствата, софтуера и начина на свързване. Не бива да се очаква и че всяко приложение автоматично ще бъде готово за използване без допълнителни настройки.

Но възможността голяма част от съдържанието да бъде пренесена с няколко последователни действия премахва една от основните причини хората да отлагат смяната на телефона си.

Приятелите ви не са длъжни да използват същата марка телефон

След като сте прехвърлили данните си, идва следващият въпрос. Какво се случва, когато искате да изпратите снимки или видео на човек, който продължава да използва смартфон с различна операционна система?

Доскоро това често означаваше да избирате между приложение за съобщения, облачна услуга или изпращане на линк.

Quick Share предлага още един вариант. На Galaxy Z Fold8 Ultra функцията поддържа съвместимост с AirDrop®, така че файловете могат да бъдат обменяни директно със съвместими устройства с iOS.

Да речем, че сте снимали приятели по време на вечеря и искате да им изпратите видеоклип. Отваряте галерията, избирате файла, натискате „Сподели“, след това Quick Share и посочвате устройството получател. При включени необходими настройки и съвместими версии на софтуера прехвърлянето може да стане без отделно приложение за чат.

Същото е полезно и на работа. Колега трябва да получи снимки от събитие, презентация или голям видеофайл. Не е нужно предварително да проверявате дали използва телефон от същата марка.

Quick Share позволява споделяне и с персонални компютри и лаптопи, което разширява възможностите за прехвърляне на съдържание между устройствата, с които работим всеки ден.

Когато телефонът се превръща в малък таблет

Лесното прехвърляне на данни обаче не е достатъчна причина човек да смени смартфона си. Новото устройство трябва да предлага и нещо, което предишното не е можело.

Тук Galaxy Z Fold8 Ultra има своето най-видимо предимство - екрана.

В сгънато състояние потребителят разполага с 6,5-инчов външен дисплей. Отварянето на телефона разкрива 8-инчов основен екран, на който може да се работи с няколко приложения едновременно.

Например четете документ, докато проверявате данни в браузъра, или водите разговор с колега, без да затваряте файла, който обсъждате. Софтуерът One UI 9 поддържа разделяне на големия екран между до три приложения.

Подобно пространство е полезно и при редактиране на снимки, преглеждане на таблици или четене на дълги материали. Особено за хора, които често се опитват да свършат част от работата си направо през телефона.

Любопитното е, че Samsung е успяла да побере този голям дисплей в корпус с дебелина само 4,1 мм в разгънато състояние. Теглото е 215 грама, а новата конструкция на пантата Armor FlexHinge е разработена за по-плавно отваряне.

Зад производителността стои процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а батерията е с капацитет 5000 mAh. По данни на производителя тя осигурява до 27 часа възпроизвеждане на видео. Това е лабораторен показател, а не обещание за същата издръжливост при всякаква употреба.

Заснемаш всички, после решаваш кой да остане в кадър

Камерите също са сред силните аргументи за Galaxy Z Fold8 Ultra. Основният сензор е 200 мегапиксела, допълнен от 50-мегапикселова ултраширокоъгълна и 10-мегапикселова телефото камера с трикратно оптично увеличение. Поддържа се и запис на видео с 8K резолюция.

Интересното обаче е не само какво може да се заснеме, а какво става с кадрите след това.

Функцията My FanCam използва Galaxy AI, за да разпознава хората в групов видеоклип и да позволява проследяване на избран човек. Така от един общ запис може да бъде създадено отделно видео, фокусирано върху конкретен участник.

Представете си, че снимате детско спортно състезание. Вместо през цялото време да се опитвате да задържите детето си в центъра на кадъра, заснемате цялата сцена и след това използвате My FanCam, за да създадете отделна версия на клипа.

Друга възможност е Photo Assist. Тук изкуственият интелект позволява промени по снимките чрез текстови указания. Може например да опишете как искате да изглежда фонът и да сравните новата версия с оригинала. Това е удобно за лично и творческо съдържание, макар резултатите от подобна обработка да не бива да се бъркат с документална фотография.

Премахване на оградата с функцията Object eraser

За кого си струва големият сгъваем екран?

Galaxy Z Fold8 Ultra не е телефон, чиито възможности всеки непременно ще използва. Ако смартфонът служи основно за разговори, съобщения и социални мрежи, големият сгъваем дисплей може да се окаже повече удобство, отколкото необходимост.

Освен това Smart Switch и Quick Share не са запазени единствено за флагмана на Samsung. Те са част от по-широката екосистема Galaxy, макар конкретните възможности да зависят от устройството и версията на софтуера.

За хората, които често работят с документи, снимат и обработват видео или използват няколко приложения едновременно, Galaxy Z Fold8 Ultra предлага много по-сериозен аргумент. Получават голямо работно пространство, което могат да сгънат и приберат в джоба си.

А възможността да преминат към него без продължително прехвърляне на файлове и след това да продължат да споделят съдържание с устройства с различни операционни системи прави решението за смяна на телефона по-лесно.