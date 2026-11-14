Радомир Чолаков: "Кауфланд" досега е санкциониран три пъти за едни и същи нарушения

"Кауфланд" досега е санкциониран три пъти. Ние не правим разлика между чужди и български инвеститори. Веригата е санкционирана три пъти за едни и същи нарушения. В първия случай е 340 хил. лева, след това два пъти по 250 хиляди лева. Оказа се, че тази санкция не действа.

Това каза пред Нова тв Радомир Чолаков от Комисията за защита на конкуренцията.

В петък досегашният председател на Управителния съвет на "Кауфланд България" Михаил Петров беше уволнен, а ръководството на немската верига се разграничава от агресивния тон на Петров след решението на КЗК за глоба от 75 млн. евро.

"Магазинът няма да затвори. Това беше малко политическо изказване, но със сигурност ще се отрази върху отношенията между търговците и потребителя", увери Чолаков.

"Аз съм учил в Германия, работил съм 19 години за германска компания и това, което знам е, че те изключително много държат на репутацията си. Виждал съм такива случаи, в които ръководител на германско предприятие в България, немците понякога бавно взимат решение, но в случая дойдоха двама от Германия и човекът си подаде оставката. Съжалявам, че трябваше да стане така", обясни още той.

Чолаков уточни, че много предприятия се проверяват и няма атака срещу конкретни такива.

"Няма и целенасочено действие. Контролните органи и регулаторите получиха ръководства, които очевидно работят. Органите започнаха да комуникират помежду си - нещо, което не беше практика преди", заяви той.