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САЩ и Китай с консултации по търговски въпроси преди срещата между лидерите

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Съединените щати и Китай проведоха консултации по търговски въпроси само няколко дни преди планираната среща между лидерите им – Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде ДПА.

Първата в историята среща на съвместния търговски съвет се състоя в петък чрез видеоконферентна връзка, съобщи днес китайското министерство на търговията.

Обсъдени бяха възможни намаления на митата на стойност 30 милиарда долара, търговията със селскостопански продукти и други теми, посочи министерството, като описа разговора като „откровена, задълбочена и конструктивна“ среща. Конкретните резултати от заседанието на търговския съвет все още не са известни.

Двустранният търговски механизъм беше договорен за първи път през май по време на срещата на върха между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин и беше доуточнен на последвалата среща във Вашингтон през септември, пише БТА.

Според Белия дом двамата лидери ще се срещнат отново в четвъртък в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. За първи път е предвидена и тристранна среща с руския президент Владимир Путин.

Намерението за тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин потвърди вчера Белият дом. 

Американският президент Доналд Тръмп

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