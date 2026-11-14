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Продават на търг рядък Aston Martin на британски разузнавач за около 400 000 паунда

Любомир Серафимов

Редактор: Любомир Серафимов

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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Очаква се автомобил „Астън Мартин" – собственост на британски разузнавач и от същия модел, станал известен от филмите за Джеймс Бонд – да достигне цена до 400 000 паунда на предстоящ търг, съобщава Би Би Си.

Червеният „Астън Мартин DB5 Спортс Салун" ще бъде предложен за продажба в „Сандаун Парк" в Ешър, графство Съри.

Колата е принадлежала на П. Х. Манърс Ууд, който по време на Втората световна война е работил в „Блечли Парк", където е разчитал дешифрирани съобщения, кодирани с машината „Енигма". Той купува автомобила през същата година, в която Джеймс Бонд за първи път се появява на големия екран.

Пол Читам от аукционната къща H&H Classics заяви: „Джеймс Бонд не е бил единственият британски разузнавач, който е получил Aston Martin DB5 през 1964 г. – доказателство за това е този прекрасен екземпляр, чийто първи собственик е бил Манърс Ууд".

Той добави, че автомобилът е „свързан с истински британски герой, който, заедно със своите колеги, е допринесъл значително за прекратяването на военните действия през Втората световна война".

Aston Martin DB5 се превърна и в синоним на филмите за Бонд, благодарение на участието си в ленти като „Голдфингър" (с Шон Конъри) и „Скайфол" (с Даниел Крейг в ролята на 007).

Съобщава се, че за следващия филм за Джеймс Бонд в момента се търси изпълнител на главната роля, като се спекулира кой актьор ще поеме емблематичния образ.

Редкият модел DB5 на Манърс Ууд е един от малко под 900-та произведени екземпляра. Според H&H Classics, автомобилът е имал двама собственици, включително настоящия, който се грижи за него вече 56 години.

Разузнавачът е работил в „Блечли Парк", а генерал Дуайт Д. Айзенхауер – който по-късно става президент на САЩ – му приписва заслугата за спасяването на хиляди човешки животи.

От аукционна къща „H&H Classics" съобщават, че моделът DB5 ще бъде изложен в „Сандаун Парк" на 9 декември, преди търга, който ще се проведе на следващия ден

Снимка: Pixabay

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