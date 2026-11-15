Любомир Каримански: Политиците да не се заиграват, не е понижен целият кредитен рейтинг на България

Предупреждението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's към България е сериозно, но ако политиците се заиграват, че е понижен целият кредитен рейтинг на страната, това не е вярно. Това е сериозно предупреждение преди да се пристъпи към реално понижаване на кредитния рейтинг.

Това заяви в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви Любомир Карамански, член на Управителния съвет на БНБ.

Международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P) свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от позитивна на стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния суверенен кредитен рейтинг на страната съответно на "BBB+/A-2", става ясно от съобщение на агенцията.

Основната причина са т. нар. двойни дефицити, тоест не само бюджетният дефицит, но и свързаният донякъде с него влошаващ се търговски дефицит.

Агенцията е притеснена, че българската икономика прегрява заради слабия износ и силния внос, движен от ръста в потреблението, което практически означава, че България финансира света и парите ѝ изтичат навън.

Сериозно внимание трябва да се обърне как се изпълняват ангажиментите в разходната част, както и на качествените приходи, които може да има в един бюджет, а не на тези с еднократен характер, смята Каримански.

Според него в оценката на рейтинговата агенция се акцентира, че очакванията за вноса на България спрямо износа са надхвърлили прогнозираното с много. Затова има нужда от тази аларма, че може да се стигне до понижаване на кредитния рейтинг, обясни експертът.

Той обясни и какво на практика означава това понижаване: "Само едно нещо - че с увеличаването на възнагражденията и в правителствения, и в частния сектор с повече, отколкото икономиката може да работи, с повече, отколкото конкуренцията на цените може да понесе, а в същото време потреблението генерира основния БВП, означава, че ние ще бъдем принудени да внасяме много повече стоки и то на по-високи цени."

БНБ няколко пъти вече се намесва с различни буфери, за да намалее ръстът на нарастване на кредитирането. Факт е обаче, че изпреварващият темп на нарастване на заплатите в България, несъразмерен на икономиката, показва, че този ръст ще бъде много по-постъпателно охладен, отколкото може да се очаква, добави той.

Във връзка с предстоящото приемане на бюджета Каримански посъветва правителството да покаже всички секторни анализи. Както и да преосмисли параграфите, свързани със заплатите в сектор "Сигурност", за които е предвидено да бъдат замразени. По думите му трябва да се променят и всички специализирани закони за МВР, НСО и т.н., където е казано каква да е формулата на възнаграждението.

Сега временно ги замразяваме, но утре някой може да дойде и да ги отмрази. Затова е по-добре тези членове да бъдат премахнати от специализираните закони за съответните силови структури и да се оставят в т.нар. програмни бюджети, убеден е Каримански.

Той предлага промени и в Закона за хазарта, за да се отделят по 10 процента за спорт и култура.