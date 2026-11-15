Ива Петрова: „Топлофикация“ може да натрупа над 1 млрд. евро дългове към края на отоплителния сезон

Съществува риск, ако "Топлофикация" продължи да не плаща дълговете си, през предстоящия сезон да натовари "Булгаргаз" с едни допълнителни 500 млн. евро, а нищо чудно към края на сезона задълженията да надхвърлят и един милиард. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред NOVA.

"В "Топлофикация" имаме структурен проблем и не може да продължаваме по този начин, защото дружеството трупа задължения. Ние алармирахме още юни месец, защото още тогава по време на проверките стана ясно, че има проблем. Ремонтите се бавят. Мога да дам пример с това, че в цяла София има само 5 екипа, които да реагират при аварийни ситуации", добави тя.

"На 11 ноември колегите направиха пореден протокол и се надявам този път наистина да бъдат предприети мерки", добави тя.

"Преди началото на отоплителния сезон в София министърът на енергетиката е дал своите препоръки, за съжаление те не се изпълняват и в момента виждаме проблем. Разбира се, това е въпрос на управление на самото дружество, вече структурния проблем изисква и позицията на собственика - Столична община. Много се радвам, че вече и кмета на София прояви инициатива", добави тя.

На въпрос дали призовава за оставки в дружеството тя отговори: "Не, призовавам за адекватно оперативно управление и за поемане на отговорност, всеки да започне да си изпълнява ролята. Съществува риск, ако "Топлофикация" продължи да не плаща дълговете си, през предстоящия сезон да натовари "Булгаргаз" с едни допълнителни 500 млн., а нищо чудно към края на сезона задълженията да надхвърлят и един милиард".

"Проблем е, че не се изпълняват ремонтните програми на време, не се изплащат задълженията към "Булгаргаз" в същото време хората си плащат сметките", каза още тя.

"Искам да уверя гражданите, че общественият доставчик няма да спре да доставя услугата, парно ще има", увери тя.

"32% увеличение на цената на природния газ ще се усети, но не като 32% предвид въведения компенсаторен механизъм", заяви още енергийният министър.