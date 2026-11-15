„Старшип“ се завърна на Земята и за първи път беше уловен от стартовата кула

Космическият кораб „Старшип" (Starship) на компанията „СпейсЕкс" (SpaceX) се завърна на Земята след 22,5 часа в орбита и за първи път беше уловен от гигантските механични рамена на стартовата кула в Тексас. Корабът беше изстрелян от същата площадка ден по-рано. Успешното му улавяне е важна стъпка в дългогодишните усилия на компанията да разработи напълно многократно използваема ракетна система, съобщи Ройтерс.

„Старшип", висок 171 фута (52 метра), се появи изпод гъстите облаци над стартовата площадка на „СпейсЕкс" в Старбейс – центъра на компанията, разположен близо до границата между Тексас и Мексико.

Двигателите на кораба се включиха отново, за да го завъртят във вертикално положение. След това той бавно се спусна към механичните рамена на кулата, наречена „Мехазила", докато двигателите продължаваха да работят с пълна мощност.

Почернял от високата температура при навлизането в земната атмосфера, корабът изключи двигателите си и остана неподвижно във въздуха, след като приключи най-дългата мисия на ракетната система досега.

„Това беше липсващото звено, свещеният граал на космическите полети", заяви коментаторът на мисията на „СпейсЕкс" Дан Хуот, коментирайки успешното улавяне на кораба.

Двустепенната ракета изведе „Старшип" в космоса в петък от съоръженията на „СпейсЕкс" в Старбейс. За целта беше използван ускорителят „Супер хеви" (Super Heavy), който представлява долната степен на ракетата.

Той обаче не успя да се върне и да бъде уловен от стартовата кула около 10 минути след изстрелването. Така първоначалният план на „СпейсЕкс" за едновременно възстановяване на двете части на ракетата не беше реализиран.

Въпреки това успешното завръщане на горната степен на „Старшип" след 14 обиколки около Земята и 22,5 часа в космоса представлява важен инженерен пробив в мащабната програма на компанията за разработване на ракетната система, в която са инвестирани милиарди долари, пише БТА.

Милиардерът Илон Мъск определя „Старшип" като бъдещата основна ракета на „СпейсЕкс". Предвижда се тя да обслужва сателитния бизнес Starlink, както и амбициите на компанията за изграждане на центрове за данни в орбита, завръщане на хората на Луната и в по-далечна перспектива – заселване на Марс.