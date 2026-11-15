Жельо Бойчев: Търговците прехвърлят икономическата тежест върху производителите

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Секторният анализ на пазара на селскостопански и хранителни продукти е установил несправедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставки. Икономическата полза се концентрира в търговеца, за сметка на интересите на производителите и доставчиците. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в интервю за Bulgaria ON AIR.

Повод за разговора са санкциите в размер на близо 76 млн. евро, наложени на търговската верига „Кауфланд" за нелоялни търговски практики спрямо доставчици на хранителни продукти. Бойчев разясни трите нарушения, заради които е наложена санкцията.

„При някои продукти се стига до продажба под себестойност. Българските доставчици работят нерентабилно и не може да се постигне устойчивост на производството", посочи той. По думите му търговската верига повишава конкурентоспособността си чрез оказване на икономически натиск върху доставчиците.

Като пример Бойчев посочи ежегодните преговори за намаляване на доставните цени. След приключването им договореното намаление се прилага със задна дата.

„Това е трайна тенденция. Същевременно сме свидетели на увеличение на крайните цени за българските потребители", отбеляза членът на КЗК.

Второто нарушение, установено от Комисията, е свързано с промяна в механизма на ценообразуване. Досегашните договори за услуги като маркетинг, позициониране, промоции и логистика отпадат, а стойността им се приспада от доставните цени.

По този начин търговската верига получава постоянно намаление на цените за сметка на доставчиците. Бойчев подчерта, че отстъпката от доставната цена и възнаграждението за предоставена услуга са различни правни и икономически категории и не могат да бъдат взаимозаменяеми.

Третата установена нелоялна практика е свързана със забавяне или възпрепятстване на исканията на доставчиците за увеличение на цените.

„Започва бавене на решението, искане на аргументация, за да не се стигне до увеличение на цената или то да стане много по-късно. Считаме, че това са нелоялни търговски практики и отношения, които увреждат интереса на доставчиците", заяви Бойчев.

Той подчерта, че окончателната преценка по изложените аргументи и факти ще бъде направена от съда.

Бойчев припомни, че Директива 633 на Европейския съюз от 2019 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти предвижда свободно договаряне и равнопоставеност между страните.

„По-силната страна не може да уврежда интересите на по-слабата", отбеляза той.

Членът на КЗК обясни, че размерът на санкциите се определя съгласно закона и утвърдена методика. „Стремежът ни не е да търсим максимални глоби", заяви Бойчев.

Веднага след налагането на санкцията Комисията е уведомила европейските органи по конкуренция. По думите му КЗК поддържа постоянен обмен с тях и следва европейската практика при разглеждането на подобни нарушения.

По повод публичните реакции около решението Бойчев заяви, че икономическата мощ и мащабът на дадена компания не могат да бъдат аргумент в съдебното производство.

„България е правова държава. Има аргументи, факти и доказателства и съдът се произнася по тях", посочи той.