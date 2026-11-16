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Русия прие на първо четене закон за регистрация на коли, обявени за откраднати на Запад

Георги Луканов

Георги Луканов

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Американският пикап Dodge Ram е колата с най-висока предница, която се продава в Европа. СНИМКА: ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ
Американският пикап Dodge Ram е колата с най-висока предница, която се продава в Европа. СНИМКА: ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ

Държавната дума на Русия одобри на първо четене правителствен законопроект, който позволява издаването на руски регистрационни номера за автомобили, обявени за откраднати в т.нар. "неприятелски държави", включително страните от Европейския съюз, САЩ и Канада. Текстът, внесен от руското вътрешно министерство, трябва да премине още две четения в парламента и да бъде подписан от президента, за да влезе в сила след обнародването му.

Според Москва мярката е временно решение за около 1500 коли, засечени в страната от 2022 г. насам, чиито нови руски собственици не могат да ги регистрират заради прекъснатия обмен на данни по линия на Интерпол със западните власти.

От европейските полицейски синдикати обаче остро разкритикуваха инициативата с предупреждението, че без строг контрол Русия рискува да се превърне в легален пазар за коли, откраднати в ЕС.

Върховният съд на Русия създаде прецедент, като разпореди на пътната полиция да регистрира Dodge Ram, откраднат в Канада и закупен от жител на Санкт Петербург, с аргумента за защита на правата на местните купувачи срещу действията на "неприятелски страни".

Американският пикап Dodge Ram е колата с най-висока предница, която се продава в Европа. СНИМКА: ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ

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