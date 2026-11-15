Изкуственият интелект променя начина, по който пазаруваме

„ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) и други платформи с изкуствен интелект (ИИ) дават все по-точни съвети: независимо дали става дума за най-добрата отстъпка за „Черен петък" или за най-добрия подарък за Свети Николай. Затова нидерландците все по-често се обръщат към чатботовете. Това се казва в обзор на телевизия Ен О Ес, цитирана от БТА.

Според проучване на счетоводната фирма „Делойт" вече повече от половината от потребителите са пазарували поне веднъж с помощта на изкуствен интелект. И това ще продължава да нараства, казват експертите.

„ИИ-чатботовете съществуват отскоро, но хората вече ги използват масово. Това поведение се променя невероятно бързо", казва Джеси Велтевреден, лектор по дигитална търговия в Университета в Амстердам. „Вече не можеш да пренебрегнеш ИИ, затова за търговците е важно да бъдат налице и там."

Фактът, че потребителите пазаруват по-успешно с помощта на изкуствен интелект, не означава, че всеки магазин е еднакво видим. Към това се добавя и фактът, че резултатите от дадено търсене зависят от типа на ИИ-бота, местоположението и контекста на запитването.

Докато преди се получаваха едни и същи резултати при търсене в „Гугъл" (Google), сега чрез чатбот може да се получат много по-персонализирани отговори. Поради това търговците имат по-малко контрол върху това къде в крайна сметка ще се озове потребителят, за да направи покупката си. Затова с чатбот като посредник те търсят начин да стигнат до клиента. „Това е основната тема, която в момента занимава търговците на дребно: как да остана откриваем и видим при ИИ-чатботовете", казва Велтевреден.

Това знае и Дан Брукман, собственик на „Роде Винкел" (Rode Winkel) в Утрехт. Той наблюдава увеличение на броя на хората, които стигат до магазина за дрехи чрез ИИ-чатботове, но за целта е направил някои промени. „Преди рекламирахме във вестниците, а сега се задълбочаваме в това как да бъдем по-лесно откриваеми от чатботовете", казва той.

За да стане по-видим магазинът му, Брукман се е заел с уебсайта му. „Чрез структурирането на уебсайта увеличаваме видимостта за ИИ-чатботовете. Подготвили сме често задавани въпроси, така че ако зададете въпрос чрез бот, отговорът да се намира на на уебсайта", казва той.

„Колкото повече се говори за марката ви в медиите и онлайн, толкова по-голям е шансът да се класирате добре в списъците с ИИ. Трябва да се погрижите да има постоянен шум около марката ви", казва Велтевреден.

„ОупънЕйАй" (OpenAI), компанията-майка на „ЧатДжиПиТи", вече позволява на фирмите да рекламират на платформата. Тази седмица към това се добави и „ЧатДжиПиТи Бизнес" (ChatGPT Business), където фирмите могат да регистрират името на марката си. Ако това име се появи в отговор, се отваря отделен чат, който работи с информация, предоставена от самата фирма. Фирмата получава по-голям контрол и статистически данни, например за това колко често „ЧатДжиПиТи" препраща към собствения ѝ уебсайт.

„Целта на „ОупънЕйАй" с това е да печели пари. Това е точно нещо, за което една компания е готова да плати", казва Дебора Нас, професор по иновации в Техническия университет в Делфт. По този начин компанията зад „ЧатДжиПиТи" отговаря на нуждите на фирмите и освен това може да спечели нещо от това.

Джеси Велтеваден, който освен че е лектор в Амстердамския университет за приложни науки, е и основател на платформата „РанкМайЕйАй (RankmyAI), отбелязва, че с появата на тези допълнителни опции обективността на ИИ-чатботовете е под натиск. „С увеличаването на рекламите и другите търговски възможности съществува риск търговските интереси да започнат да играят по-голяма роля в отговорите на ИИ-чатботовете," обяснява тя.

Освен това по-големите търговци имат предимство пред по-малките, тъй като могат да инвестират повече в реклами и в структурирането на данните си.

Все пак нищо още не е решено. Търговците и платформите за изкуствен интелект непрекъснато търсят начини да достигнат най-добре до своята клиентела. „Преди пет години също не бихме могли да си го представим. Винаги търсиш най-добрия начин да привлечеш вниманието на клиента си и мисля, че изкуственият интелект ще има огромно влияние", казва Дан Брукман от „Роде Винкел".