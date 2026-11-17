От 1 септември можем да избираме как да бъдат инвестирани парите ни за пенсия. "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Над половината от осигуряващите се във втория пенсионен стълб, които са направили избор на подфонд, са предпочели да държат спестяванията си в динамичния, показват междинните данни на пенсионните компании.

В края на ноември приключва първият в историята период, в който осигурените за втора пенсия имат право да определят как да се управляват парите им. Този избор бе въведен заедно със системата на мултифондовете, която започва да функционира от 1 януари 2027 г.

Според новите правила вместо средствата на всички осигурени да се инвестират по един общ модел, ще има три подфонда с различен инвестиционен профил. Логиката е, че докато човек е млад, парите му за пенсия се управляват така, че да носят дългосрочно по-висока доходност, която да надскочи инфлацията и

парите му да бъдат чувствително увеличени,

докато дойде момент да се пенсионира.

Първият подфонд е динамичният, в който повече пари се инвестират в акции или индекси и носи по-големи възможности за доходност. Вторият подфонд е балансираният, където инвестициите са по-умерени и с профил много близък до сегашните правила за инвестиции на универсалните пенсионни фондове- комбинация между акции и облигации. Третият е консервативният подфонд и всеки задължително преминва към него 3 години преди пенсионирането си. Той е насочен към запазване на натрупаната доходност, като консервативните фондове инвестират основно в държавни ценни книжа.

До 30 ноември 2026 г. осигурените могат да заявят избор пред своето пенсионно дружество. Без изрично заявление, разпределението е според възрастта:

под 50 години в динамичен подфонд

от 50 години до 3 г. преди пенсионната възраст в балансиран

през последните три години - в консервативен. Участието в консервативния подфонд през този последен период е задължително.

Припомняме, че и след въвеждането на мултифондовете внесената сума в пенсионния фонд е напълно гарантирана - тоест дори диверсифицираните инвестиции на подфондовете да имат колебания и временни спадове, които се изглаждат с времето,

човек ще получи гарантирано парите, които е внесъл от осигуровки

в пълен размер. Т.е. най-лошият възможен сценарий е да не се постигне очаквана висока доходност, но не може да се загуби размерът на внесените брутни вноски от 5% от месечния осигурителен доход, както плашат много от критиците на капиталовото пенсионно осигуряване. Внесените вноски в универсалните фондове са гарантирани!