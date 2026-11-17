Дори случаен минувач може да сканира етикета и да види важна информация

Обичаш да караш мотор. Става катастрофа. Падаш, ранен си и дезориентиран. Идва линейка, но не си в състояние да кажеш коя кръвна група си и какви алергии имаш към определени медикаменти. А това е жизненоважна информация. Лекарят вижда на каската ти стикер със символ “Звездата на живота”, сканира го и веднага вижда необходимата му информация.

Добре е, ако никой не попада в такава ситуация. Но ако попадне, умният стикер Sо̀fiel буквално може да спаси живота му. Той може да се залепи върху каска, екипировка, раница или да е под формата на ключодържател и е 100% водоустойчив. Подходящ е за всеки екстремен спорт - ски, сноуборд, колездене, алпинизъм и др., за хора с опасни професии, със специфични медицински състояния, както и за деца. При инцидент спасител, медик или случаен минувач може просто да доближи телефона си до стикера и да го сканира без специално инсталирано приложение. На екрана ще се появи информация като кръвна група, алергии, хронични заболявания, приемани лекарства, както и контакти за спешни случаи. Всеки сам избира каква информация да добави в профила си и да я актуализира по всяко време.

Компанията “Ейс Вайнъл”, която изработва умните стикери, беше отличена в конкурса на “24 часа” “Големите малки” в категория “Бизнес с кауза”. Награда им връчи издателят на “24 часа” Венелина Гочева.

Идеята е на едно семейство, което кара мотор. Светослав и Георгия Христови имат и две деца и си задават въпроса какво ще се случи, ако попаднат в инцидент - как ще се обадят на някого, как ще знаят хората кой си. Така създават Sо̀fiel, кръстено на децата им - София и Даниел.

И преди това те се занимават с мотостикери, така че вече имат машините и уменията. Георгия сама написва първоначалния код за новите умни стикери. Те работят с технологията NFC - същата, която се използва за безконтактни плащания. Самият стикер не съдържа в себе си информацията, а е само линк, който препраща към профила.

Няма нужда от специално инсталирано приложение, стикерът просто се сканира, въвежда се пинкодът, отпечатан върху стикера, и информацията се появява.

Георгия сама се свързва с всеки един център за спешна медицинска помощ, за да им предложи сътрудничество. Вече работят с 28 центъра, като техните екипи се обучават да разпознават стикерите и да ги четат. Освен това при сканиране информацията може да бъде автоматично преведена на няколко езика, включително английски, френски, немски, испански, италиански и руски.

БЧК също е официален партньор на Sо̀fiel. Заедно те ще работят за превенция и безопасност, както и по информационни кампании. Освен това 10% от реализирания оборот от продажбите ще бъдат дарявани в подкрепа на Националния дарителски фонд за деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия.

