Мъката на чиновника: съкращения, без банкет и автоматичен ръст на заплатата

Какво губят и какво печелят държавните служители в бюджета за 2027 г.

Поне 98 818 са чиновниците в България, без в тази бройка да са включени служителите на МВР и на Министерството на отбраната.

Колко от тях да се съкратят, какви да са заплатите и привилегиите им беше обект на най-много спорове при съгласуването на основните пера в бюджета за 2027 г.

Макар и спорна, общата им численост не е никак малка. По последните данни на НСИ в Министерския съвет и министерствата работят 7122 души, в държавните агенции – 2540 , в изпълнителните агенции - 13 392. Многобройна е общинската администрация, която дава работа на 35 287 човека, областните администрации с 992-ма души и други администрации с още 39 485 човека.

Управляващите все пак направиха първи стъпки да намалят администрацията и възнагражденията в публикувания на 6 ноември 2026 г. проектобюджет за 2027 г. Тези планове обаче могат да се променят при гласуването на проекта в парламента.

Държавните чиновници няма да запазят всички досегашни финансови привилегии. Предвиждат се съществени промени в заплатите, осигуровките, числеността на администрацията и автоматичното увеличение на възнагражденията. Както и други, “по-дребни” удоволствия като банкети или пари за дрехи.

Първата промяна е, че от 1 януари

държавните служители ще плащат както всички работещи сами част от осигурителните си вноски

От 1 август тази година част от тях вече започнаха да плащат осигуровките си - 80% за сметка на работодателя (държавата) и 20% от служителя. От догодината чиновниците ще поемат 40% от нея, а останалите 60% остават за държавата. Това отново няма да важи за военни и полицаи.

Отнемането на тази привилегия бе предшествано от много гласове “за” и “против”, като основният аргумент на първите бе, че това правило поражда неравенство между държавните служители и работещите в частния сектор.

Противниците пък подчертаваха, че държавата просто мести пари от единия джоб в другия, а за фиска това е неутрална мярка.

За да се компенсират служителите на администрацията, се взе решение тежестта от плащането на осигуровките да се облекчи с увеличение на заплатите им, за да остане чистото им възнаграждение без промяна,

Все пак обаче увеличението на заплатите им всяка година вече няма да е гарантирано. Досега то следваше автоматично от средната, а за някои категории - от минималната заплата. Този очакван ръст създаваше на чиновниците сигурност, че независимо от политически или други сътресения те няма да обеднеят.

Засега е ясно, че заплатите им догодина ще са с 5% по-високи.

Не на всички обаче, както беше преди, защото е оставена отворена опцията преките им ръководители да определят с колко да се увеличи дадено индивидуално възнаграждение.

Служителите в Министерството на отбраната, в МВР и службите за сигурност са сред тези, които ще се простят с увеличението от 5%, както и с въведените през 2025 г. автоматизми за вдигане на заплатите им, които доведоха до огромни разходи за държавата. Правителството обаче не премахва напълно тези автоматизми, а само ги замразява. Но пък в бюджета за догодина дори е заложено намаление с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, което на практика ще запази сегашните им нива.

Магистратите, депутати, министри и зам.-министри, началници на политическите кабинети, ръководства на комисии и регулаторни органи изрично бяха посочени от премиера Румен Радев, че също ще са със замразени възнаграждения.

Какво показват примерни сметки за “загубите” във финансов план и има ли такива?

Разликите са значителни в зависимост от категорията чиновник, защото не всички са под еднакъв режим. Служителите на приходните агенции - НАП, митници, НОИ, ще попаднат в групата с намаляване на нетния доход. При тях обаче се предвиждат бонуси и поощрения, които ще компенсират загубата на доход.

Служителите в общинските администрации ще получат увеличение на минималната заплата - за тези, които са на трудов договор до 660 евро ще има увеличаване на заплати с 5%, предвидени са и средства за компенсация на това, че ще си плащат сами осигуровките и са изключени от предвиденото 10-процентно намаление на разходите за персонал.

Чиновниците в Министерския съвет и министерствата ще плащат сами осигуровките си, за тях също е предвидена компенсация за запазване на нетните доходи. Не се предвижда автоматична индексация според минималната или средната заплата. В определени централни администрации ще се прилага 10% оптимизация на разходите за персонал.

Така, ако приемем, че служител в министерство, служител в общинска администрация и служител в държавна агенция взимат брутно 2000 евро, през 2027 г. с възнагражденията им ще се случат различни неща, но в крайна сметка всички за всички те ще нараснат еднакво.

Сметката, указана в бюджета, се прави така: изчислява се новата брутна заплата, така че нетният доход да не падне спрямо този към 31 декември 2026 г. Върху тази сума се прилага увеличение от 5%. Изчисляват се личните осигуровки и 10% данък върху дохода.

За родените преди 1959 г. нетната заплата е 1797,39 евро, а за родените след тази дата - 1816 евро, като разликата идва от различния размер осигуровки, които ще плащат. Това означава реално увеличение на заплатата около 86,50 евро месечно, или 1038 евро за една година. Сравнение между работещите в агенции, министерства и общински структури в крайна сметка показва един и същ размер на ръст на заплатите.

Това означава, че чиновникът в общината не губи 10% от заплатата си заради оптимизацията. Чиновникът в министерство или агенция също не губи автоматично 10% от личното си възнаграждение. Така и за трите групи проектът предвижда компенсация за новите осигуровки и 5% индексация при посочените условия.

На особен режим са учителите, чиито заплати ще се увеличат със 7,5%

С 10% ще се намали числеността на чиновниците. Това прави около 5000 щатни бройки. Основната част от тях – 1928, ще бъдат освободени в МВР, като ще се тръгне от пенсионираните и тези с ТЕЛК. Следва земеделското министерство - 757, а 452 са в регионалното. 440 ще бъдат съкратени от Министерството на здравеопазването, а в социалното – 372.

Незаетите щатове обаче са доста повече, така че живи хора едва ли ще пострадат. Именно затова управляващите поеха критики от опозицията, че плановете им са доста неамбициозни.

Бюджетът предвижда обаче и намаляване на броя на административните структури от 260 на 220. За повечето от тях това намаляване означава не закриване, а сливане с други заедно с функциите и финансирането им. Популярен стана казусът с Комисията по досиетата, която ще запази щата и функциите си, но не самостоятелно, а като част от държавния архив.

В публичните предприятия се намалява бройката на членовете на бордове от 5 на 3. Премахват се и одитните комитети там, където не се изискват по закон.

Някои ръководители обаче ще се простят с постовете си, а други празни щатове за такива ще бъдат съкратени. Бюджетът е заложил намаляване на броя на началниците от 1868 на 1723.

Разходите за персоналсъщо ще бъдат намалени с общо10%, което означава известно орязване на представителни разходи, пари за канцеларски принадлежности, тоалетна хартия, пари за командировки, банкети и др. Работни срещи и семинари може да се провеждат само в административните сгради.

Що се отнася до правото на отпуск и останалите социални и трудови права на чиновниците, при тях не са предвидени никакви промени. Правото на допълнителни стимули също е запазено и в бюджета няма записани тавани за бонусите.