BMW предупреждава 720 000 собственици да не паркират в гаражи

BMW съветва стотици хиляди свои клиенти, да паркират автомобилите си на открито, докато компанията не намери решение на проблем, кото може да доведе до пожар.

Производителят обяви мащабна сервизна акция в САЩ, която обхваща над 720 000 коли. Проблемът засяга редица популярни модели, произведени между 2012 и 2018 година. В списъка попадат Серия 2, Серия 3, Серия 4, Серия 5, както и кросоувърите и роудстърите X1, X3, X4, X5 и Z4. Мярката се отнася предимно за версиите, оборудвани с четирицилиндровите бензинови двигатели N20 и N26. Докато агрегатът N26 се е предлагал главно на американския пазар, моторът N20 е широко разпространен и в Европа, включително при модификации като 125i, 220i, 320i, 328i, 420i, 520i, 528i, както и в различни версии на X1, X3 и X4.

Основният дефект се крие в електрическата връзка на водната помпа. Материалът, от който е изработен конекторът, може да отслабне и да се напука с течение на времето. През образувалите се пукнатини прониква влага, което създава предпоставка за късо съединение и последващо запалване. Подобен инцидент е опасен, особено ако автомобилът е в покрит гараж.

От BMW потвърждават, че знаят за около десет инцидента в САЩ, които вероятно са свързани с този технически проблем. Най-тревожното в случая е, че всички тези случаи касаят коли, които вече са преминали през сервиз за отстраняване на същия дефект.

Оказва се, че германската марка се сблъсква с този проблем не за първи път. Още през 2024 година бе обявена първоначална сервизна акция. Тогава инженерите смятаха, че влагата попада върху конектора чрез капене от вентилацията на картера. Дилърите подмениха съответните компоненти и монтираха специална защитна капачка, която да предпазва буксата от намокряне.

Последващите разследвания обаче доказаха, че тази мярка е била недостатъчна. Оказа се, че самият материал на конектора старее и се напуква самостоятелно, а поставената защитна капачка не може да предотврати този процес. Поради тази причина BMW стартира нова мащабна кампания.

Към момента все още няма окончателно техническо решение за пълното отстраняване на дефекта, затова препоръката за паркиране на открито остава в сила. Очаква се компанията да започне да изпраща официални писма до засегнатите собственици от 25 декември, като предстоящият ремонт ще бъде напълно безплатен.