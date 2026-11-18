Промени в Закона за лова позволяват договори да се прекратяват и без предизвестие

Известни и не толкова известни бизнесмени ще държат ловните стопанства за срок от още шест месеца до 13 години. През 2027 г. приключват първите три договора за частно стопанисване, сключени преди 15 години. 22 фирми имат такива, но с внесени поправки в Закона за лова държавата си оставя вратичка да прекрати договорите и по-рано.

Новите текстове предвиждат 7 условия,

при които това може да стане. Мотивът е, че сега в закона липсва ясна уредба и това създава правна несигурност и възможности за субективни решения.

Договорът освен по взаимно съгласие ще може да се прекратява и с предизвестие, когато частникът не изпълнява задълженията си. Преди това се дава 30-дневен срок за отстраняване на нарушението.

Директорът на съответното държавно предприятие обаче ще може да прекрати договора и без предизвестие. Това ще е при нарушаване на параметрите на икономическия баланс и при обстоятелства, които застрашават или нарушават обществения интерес.

Предложените промени в закона предвиждат още две от най-известните държавни стопанства - “Искър” и “Воден-Ири Хисар”, да останат изцяло в ръцете на държавата, така че частниците, които държат ловни стопанства, на практика остават 20 (виж инфографиката). Парламентарната комисия по земеделие подкрепи на първо четене законопроекта. Двете стопанства

ще служат за държавни представителни нужди

и за официални мероприятия на президента, председателя на парламента и премиера.

Стопанство “Искър” всъщност няма частен стопанин от 1 август 2024 г., когато министерството на земеделието прекрати договора с “Био Майнинг” на Румен Гайтански заради неизпълнение на задълженията. Фирмата го беше наела през 2016 г. и там Гайтански построи незаконен хотел, който миналата година беше съборен. Така промяната ще засегне само “Воден-Ири Хисар”, където “Иберлес” ЕООД има договор от 7 август 2025 г., който изтича чак през 2040 г. Собственик на фирмата е Истилиян Маринков, познат сред ловците като национален съдия на киноложки състезания.

Останалите стопанства остават в частни ръце.

Проверка как се изпълняват поетите ангажименти се прави всяка година. През 2025 г. Изпълнителната агенция по горите е направила преглед на всички. Проверките са извършени с участието на държавните предприятия, ловните стопанства, частните партньори и регионалните дирекции по горите.

Според обобщените резултати са създадени добри условия за развитие на организиран ловен туризъм, но има какво да се подобрява в планирането и организацията на дейностите.

Установено е, че плановете за ползване на дивеча не са изпълнени изцяло. От агенцията обясняват това с липсата на достатъчно кандидати за ловен туризъм, както и с промени в числеността на дивечовите популации, включително заради африканската чума по свинете.

Сред препоръките са по-прецизно планиране на годишните разходи и дейности при преговорите между държавата и частните дружества, по-ефективно организиране на ловния туризъм и по-реалистично определяне на количествата дивеч, които могат да бъдат използвани. Целта е да се подобри управлението на дивечовите запаси и да се постигат по-добри стопански резултати за държавните ловни стопанства, казват от агенцията.

През 2021-а бяха оповестени резултати от проверка на договорите с частници, от които ставаше ясно, че държавата е отчитала загуби от стопанисването на дивеча - направени са около 50 млн. лв. инвестиции при 10 млн. лв. приходи за 5-годишен период.