Хърватската компания Rimac завършва производството на електрическата хиперкола Nevera и сглобява последните 10 бройки във версия R. Според плана всички автомобили трябва да бъдат предадени на клиентите до края на тази година. Свед това всичко приключва.

От хиперкората на стойност 3 млн. евро са продадени 71 бройки. От първите доставки през 2022 г. са произведени 51 обикновени варианта и 20 бройки от по-мощната версия Nevera R. Когато моделът беше представен през 2018 г., компанията планираше да произведе 150 автомобила.

Създателят Мате Римац, наричат от мнозина Илон Мъск на Балканите, не вижда това като провал. Според него Nevera е най-продаваният електрически хипер спортен автомобил в света и без него нямаше да има Bugatti Tourbillon или нова фабрика. Колата просто изпълни мисията си и заслужава място в историята, смята хърватският Илон Мъск. В заключение той благодари на собствениците за съвместното пътуване.

Rimac за първи път показа Nevera през 2018 г. като концептуалния C Two, а производствената версия беше представена през 2021 г. Четирите електрически мотора имат комбинирана мощност от 1914 конски сили, а колата ускорява от 0 до 97 км/ч за 1,85 секунди. Максималната скорост е 415 км/ч, а четвърт милята се изминава за 9,1 секунди.

Nevera R е още по-мощен и по-бърз. Той има 2107 конски сили, ускорението е съкратено до 1,74 секунди и му трябват 4,38 секунди, за да достигне 200 км/ч. Достига 300 км/ч за 8,66 секунди.