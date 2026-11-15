Асен Василев: Имам информация, че КЗК е привиквана в Министерски съвет преди глобата за "Кауфланд"

България е изнесла продукция за над 5 млрд. Ако Радев блокира помощта за Украйна, тя ще спре да купува военна продукция от България.

Аз чувам, че е имало привикване на регулатора - Комисия за защита на конкуренцията, в Министерския съвет и Министерството на земеделието.

Това издаде председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по Нова телевизия. Той обясни, че попринцип това не е нормална практика.

Изказването му беше в контекста на наложената от КЗК глоба срещу "Кауфланд". "За първи път се задействаха контролните органи, а изказването на шефа на "Кауфланд" беше брутално и самонадеяно. Кауфланд е един от най големите работодатели, който прави над 1% от БВП с всички компании, с които работи, но това не значи, че не може да бъде глобена. Ще видим дали ще издържи в съда", коментира Василев.

По повод проектобюджета за 2027 г. той заключи, че е много по-лош от този за 2026 г. "В предишния имаше грешно сложени средства, къде да се похарчат. В случая има абсолютно грешна конструкция, която ще доведе до рецесия - безработица, спад на производството и спад на реалните доходи на хората. Защото имаме пилот, който се опитва да кара камион без спирачки. Имаме въпиюща некомпетентност", смята Василев.

Според него от всички заложени числа, само дългът ще бъде изтеглен, всичко друго е научна фантастика. "Написано е, че държавата ще инвестира 4 млрд. евро по-малко, а спадът в инвестициите ще е само с 1 млрд. евро, защото фирмите ще инвестират повече. Но ако им вдигнете данъци, слагате им глоби, казвате, че потреблението ще падне, защото увеличението на заплатите е по-малко от инфлацията. Тогава фирмите защо да си вдигат инвестициите. А заложеният дефицит разчита на това", обясни Василев.

По повод намаляването на кредитния ни рейтинг от агенцията "Стандарт енд Пуърс" Василев успокои, че това не е драматично, но е ясен сигнал, че очакването да се подобряват нещата е приключило.

Също така не вярва, че наистина европейският бюджет ще бъде блокиран, ако България не се включи солидарно във финансирането на новия пакет за Украйна, както предупреди гемранският канцлер. Но ако това се случи, ще удари всички европейски програми, а това пък това ще удари върху българския бюджет.

А за самата позиция на България относно Украйна, Василев изчисли, че чисто икономически България е изнесла продукция за над 5 млрд. Ако Радев блокира помощта за Украйна, тя ще спре да купува военна продукция от България.