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Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер

2960 Самуил Огнянов
Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер
Стоилка Арсова и Самуил Огнянов

Стоилка Арсова от БОРИКА разказва в „ДЖОБни съвети“ как ще се променят плащанията и как да се предпазим от финансови измами

Да изпратиш пари на приятел само с телефонния му номер, без да знаеш IBAN-а му, вече е възможно. Но кога услугата е безплатна, можем ли по същия начин да преведем пари на близък в чужбина и ще дойде ли моментът, когато няма да ни трябва дори банкова карта, за да платим в магазина?

Това са част от въпросите, които обсъждаме със Стоилка Арсова - директор "Национална картова и платежна схема" в БОРИКА в новия епизод на подкаста „ДЖОБни съвети“ на „24 часа“.

Разговаряме за развитието на незабавните преводи blink, за възможността да плащаме директно от банковата си сметка в магазини и ресторанти и за това какво ще спечелят потребителите и търговците от новите услуги.

Отделяме специално внимание и на сигурността. Как да разберем дали изпращаме парите на правилния човек? Може ли да бъде спрян незабавен превод, ако сме станали жертва на измама? И каква е защитата ни, когато плащаме директно от банковата си сметка за покупка в интернет, но стоката не пристигне?

Със Стоилка Арсова обсъждаме още защо Европа иска собствена платежна независимост, какво място ще има дигиталното евро и дали след 20 години все още ще използваме банкноти, монети и банкови карти.

Гледайте целия разговор в новия епизод на „ДЖОБни съвети“ на „24 часа“.

Автор на статията

Самуил Огнянов Самуил Огнянов

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Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер