Достойна пенсия? Трябва да внасяш поне по 68 евро на месец допълнително, за да я получаваш (графика)

Европейците не спестяват достатъчно, за да живеят добре след края на работната си кариера, изчисли ОИСР

За да получава като пенсия поне 70% от заплатата си, българинът трябва да прави допълнителни доброволни вноски във фонд в размер поне на 68 евро месечно. При това трябва да започне още от 22-годишна възраст и да продължи до края на работната си кариера. Изчислението е направено в новия ноемврийски доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Pension Outlook 2026.

Тази сума изглежда относително малка, особено на фона на това, което заетите трябва да заделят в другите европейски държави. За сравнение, един работещ мъж със средна заплата в Швейцария (7838 евро медианна към момента – б.а.) трябва да заделя всеки месец по 1000 евро в доброволен фонд, или т. нар. трети стълб, за да постигне заветните 70% от жизнения си стандарт, когато е бил в работоспособна възраст. Без да се брои, че и той, като българина плаща вноски в държавното обществено осигуряване, както и във втория стълб, т.е. във фондовете, които у нас популярно се наричат “задължително доброволни”. Осигуряването в тях е задължително, но можеш да избираш сам фонда.

В Германия същото се постига с влагането на допълнително 600 евро месечно

(точните суми виж в таблицата).

Всичко това се налага, защото задължителните пенсии няма да достигнат целевия доход за пенсиониране в 22 от 30-те европейски държави, които са предмет на изследването на ОИСР.

Причините сумите да са различни в отделните страни са различия във възрастта за пенсиониране, в размера на възнагражденията и в обхвата на задължителното осигуряване.

Но по-сериозните фактори са общи за всички - застаряването на населението увеличава броя на годините, които пенсионните спестявания трябва да покрият, и повишава нуждите от доходи в допълнение към това, което дават първият и вторият стълб.

Това според доклада на ОИСР е причината липсата на готовност за пенсиониране да засегне нарастваща част от европейското население в бъдеще. Експертите посочват още, че обикновено правителствата прибягват до няколко основни политики за увеличаване на пенсиите.

На първо място са склонни да увеличават дефицитите в държавния бюджет, за да прехвърлят пари от данъците в общественото осигуряване. С други думи, това, което правят през последните години българските правителства, не е тяхно изобретение, а в различна степен е политика почти навсякъде.

На второ място увеличават данъците и осигуровките, за да постигнат същото.

Третият подход е периодично да отлагат възрастта за пенсиониране, за да може поне отчасти да балансират периодите, през които хората внасят пари за пенсията, и периодите, през които я получават.

Четвъртият въпрос, върху който изследването на ОИСР се разпростира най-широко, е как да се накарат хората да правят допълнителни доброволни вноски. Това може да подобри благосъстоянието на бъдещите пенсионери и да подпомогне икономическия растеж, но само

ако тези вноски отиват в обезпечени с активи пенсионни планове и бъдат инвестирани в реалната

икономика, категорични са авторите.

Простото увеличаване на пенсионните вноски от втория стълб, които се внасят отчасти и от работодателите, може да повиши разходите за труд, да подкопае конкурентоспособността на икономиката и оттам да намали растежа на заплатите, което дава обратния ефект. Но пък увеличаването на доброволните пенсионни вноски от третия стълб от страна на работещите намалява разполагаемия доход и потреблението. Затова решаването на уравнението никак не изглежда лесно.

Според анализа разликите в допълнителните вноски, които трябва да се правят, за да се постигне същият стандарт на живот и след пенсиониране, са по-големи за средностатистическите и високоплатените лица, жените и самонаетите.

При равни други условия разликата във вноските е по-голяма за работниците с по-ниска възраст за пенсиониране, по-висока продължителност на живота, по-кратки периоди на вноски и по-ниски инвестиционни резултати в портфейлите на фондовете им от втория стълб.

А онези, които са изложени на най-неблагоприятни условия, са младите работници,

нископлатените лица, жените и самонаетите, защото те допринасят по-малко в пенсионни планове, обезпечени с активи. Има и поведенчески предубеждения, а на много места – и ниска финансова грамотност.

Изчисленията обаче изискват да се приемат известни условности. Преди всичко какви доходи са необходими на пенсионерите зависи отчасти и от това, което те очакват да харчат на тази възраст.

ОИСР всъщност изчислява каква допълнителна част от брутната заплата трябва да заделят работещите доброволно в пенсионен фонд, за да достигнат целевия пенсионен доход от 70% от предишното си възнаграждение. Този недостиг на пенсионни спестявания варира от 0,4% от брутната заплата в Турция до 20,7% в Литва.

Процентите са почти еднакви за жените и мъжете в повечето държави, но има и изключения. Например в Полша и Унгария необходимата допълнителна вноска при жените е съответно с 8,6 и 2,9 процентни пункта по-висока, отколкото при мъжете.

Разликата обаче е двуцифрена в много страни: Ирландия (19,4%), Полша (17,3%), Хърватия (15,7%), Словения (12,5%), Латвия (12,3%), Естония (12,2%), Швейцария (12,1%), Германия (11,1%), Белгия (10,7%) и Исландия (10%).

Сред другите големи икономики разликата е 9,1% във Великобритания и 6,2% във Франция. Тя е по-малка в България (4,4%), Словакия (3,9%) и Швеция (2,2%). Турция има най-малката положителна разлика - 0,4%.

Тези проценти не означават, че примерно в Литва човек трябва да увеличи с 20,7% задължителната си пенсионна вноска. А че трябва да заделя допълнително тази част от заплатата си в доброволна пенсионна схема.

Има държави като Австрия, Дания, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания, в които процентът е отрицателен, т.е. за тях се очаква задължителните пенсии да достигнат целта на ОИСР.

“Когато разликите са големи, това означава, че хората са спестили недостатъчно, за да имат добър стандарт на живот в пенсия”, цитира докладът професор Иън Клахер от Университета в Лийдс.

Професор Трауте Майер от Университета в Саутхемптън свързва голямата разлика в пенсионните вноски на Полша с намаляването на държавните пенсии след прехода от държавен социализъм към пазарна икономика. А голямата разлика в Ирландия се обяснява с традиционно ниските задължителни пенсии на страната. Малката разлика в Швеция пък се получава заради силната пенсионна система на страната, вкоренена в социалдемократичното управление.

“Ниските разлики може също да означават, че само формално работещите са защитени, но всъщност много от тях да остават извън задължителното покритие, какъвто е случаят с Турция”, обяснява тя.

Съществен момент в изчисленията е, че са правени при презумпцията, ако доброволното спестяване е започнато още на 22-годишна възраст и лицето навърши пълен стаж преди пенсиониране. Ако доброволните вноски започнат по-късно - например на 30 г., сумата ще е по-висока и ще расте пропорционално на възрастта, при която вноските са стартирали (виж повече по-долу).

Другата особеност на изчисленията е, че те предполагат вноските да се правят постоянно, без прекъсване по време на целия трудов стаж, като доходите нарастват в съответствие с 2% инфлация всяка година и 1,25% ръст на производителността на труда, а реалната годишна възвръщаемост на фонда, в който отиват, е 2,5%.

Всъщност всички посочени вноски трябва да се приемат като минимални, тъй като евентуалните бъдещи пенсионни реформи биха могли да увеличат истинските разлики.

След 40 години вноски във фонд се натрупват 240 хиляди евро

Ако работещият не започне да внася допълнително доброволни вноски във фонд още на 22-годишна възраст, а например на 25 г., 68-те евро месечно, изчислени от ОИСР, ще му донесат 240 хил. евро, когато навърши 65 години и се пенсионира. Това показват изчисления на “24 часа”.

Те обаче са направени при средногодишна доходност на фонда от 8% за период от 40 години. При по-ниска доходност натрупаната сума ще бъде по-малка.

При отпускането на натрупаните пари под формата на пенсия има възможност сметката да получава също 3 процента годишна доходност, която да компенсира инфлацията. При нормален икономически цикъл тя би трябвало да се движи между здравословните за икономиката 2 и 3% в дългосрочен план. Така човек би си осигурил за 20 години пенсия по 1000 евро месечно със съхранена покупателна възможност извън подаянието от НОИ и без да се слага в сметката вторият стълб. Регулациите и надзорът над пенсионните фондове у нас се правят от Комисията за финансов надзор.

Докладът на ОИСР прави преглед на това колко хора в световен мащаб правят допълнителни пенсионни осигуровки. Участието в доброволни пенсионни планове варира в различните страни от по-малко от 10% от населението в трудоспособна възраст в Коста Рика, Гърция, Люксембург или Мексико, до около 50 до 60% в Белгия, Чехия, Германия, Исландия, Ирландия, Япония и Полша. За България не са посочени никакви цифри.

Има и една особеност: в 9 държави съществуват само доброволни пенсионни планове и там в тях участва по-малко от половината от населението в трудоспособна възраст.

Тенденция е процентът на участие в доброволни пенсионни планове да е по-нисък сред по-младите работещи, лицата с по-ниски доходи, самонаетите лица и жените. Също така процентът на участие се увеличава с възрастта и достига пик между средата и края на трудовата кариера.

Друга тенденция е процентът на участващите да се увеличава с дохода, но това се случва неравномерно. Например, когато доходът достига до 7-ия или 8-ия децил на доходите, т.е. е към 70-80% от максималните възнаграждения, процентът на участие в доброволни планове престава да се увеличава, посочват от ОИСР.